Дайджест главных футбольных материалов «Чемпионата», 10 июля

Время зажигать новые звёзды! «Ювентус» вот Роналду купил…

День противоречивого полуфинала, который специалисты, болельщики и просто заинтересованные люди окрестили скрытым финалом, начался с традиционной для нашего сайта красоты. Ибо она спасёт не только мир, но и футбол. Футбол, который после вылета России из домашнего чемпионата стремительно уносится в политику. Стоп. Красавицы. Вам в ленту.

Не мы это начали, простите, друзья. Но профессиональный долг заставляет разобрать ситуацию с хорватским футболистом и членами тренерского штаба сборной со всех сторон. Тем более, что никто не требует репрессий, сборная не должна страдать от подобных вещей, но оценку дать им просто необходимо. Слово хорватским коллегам.

И если наши хорватские коллеги предпочитают сдержанно оценивать непростые ситуации, то более западным партнёрам просто не терпится пустить кровь любому, кто положительно отзывается о России. Посмотрите, как досталось на орехи тем, кто осмелился встретиться с Владимиром Путиным . Это вообще законно?

Весь мир дал адекватную оценку действиям Виды и Вукоевича, сам бывший член тренерского штаба сборной Хорватии отказался от финансовой помощи в оплате штрафа со стороны Украины, но парней продолжают топить. Мы не можем не дать слово южным соседям. Правда, читать это тяжело.

Нет, не спешите закрывать этот материал, мы напомним вам о тексте, в котором только футбол. И аналитика. Вдруг вы пропустили очередной материал Антона Михашёнка, в котором он разбирает основные тенденции нынешнего чемпионата мира. Повторимся, там только про футбол!

Признайтесь, в день матчей ЧМ-2018 вы не можете не ждать огненных материалов Никиты Кузина . У нас есть для вас всё о том, какие красотки болели за сборную Франции.

Многие признают, что в России проходит один из самый креативных и творческих чемпионатов мира за все времена. Мы рассказываем вам о популярной культуре граффити. Она была представлена довольно широко.

Вы будете удивлены, но даже после никем не ожидаемого результата сборной России, на её тренерский штаб продолжаются нападки. Главный критик Станислава Черчесова Андрей Канчельскис всеми способами старается зацепить носителя «усов надежды». Рулевой сборной продолжает хранить молчание, а вот его первый помощник Мирослав Ромащенко не сдержался. К сожалению, пришлось осветить и эту тему. Поделитесь, на чьей вы стороне, почему такое происходит?

Как бы это ни было грустно, но будни чемпионата мира постепенно уступают место в лентах новостей другим событиям. Даже улетевший из России Роналду продолжает взрывать информационное пространство. Криштиану перебрался в Реал ! О том. чем это светит легендарному итальянскому клубу рассуждает обозреватель Кирилл Хаит

Молодая сборная Франции в эмоциональном матче одержала победу над Бельгией. Как это было рассказывает наш обозреватель Анатолий Романов

А Антон Михашёнок делится своими соображениями о том, почему столь скучная Франция оказалась в главном матче лучшего чемпионат мира по футболу.

первый день чемпионата мира без сборной России… Мажорным он, конечно, быть не может. И Дмитрий Егоров рассказывает, почему в оставшиеся дни этот праздник уже не будет прежним…