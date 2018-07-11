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«Локомотив» назначил нового пресс-атташе
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«Локомотив» назначил нового пресс-атташе 

SPORT24.ru 1 час назад
Новым пресс-атташе московского «Локомотива» назначен Станислав Редикульцев. Об этом сообщает.
В 2010 году Редикульцев окончил Тюменский Государственный университет по специальности «Журналистика». После окончания университета работал в холдинге ВГТРК репортером. В 2018 году перешел на работу в «Локомотив» в качестве руководителя клубного телевидения.
На посту пресс-атташе «железнодорожников» Редикульцев сменит Андрея Бодрова, который попрощался с клубом.
"Яркий и насыщенный этап в «Локомотиве» завершен. Благодарю коллег-одноклубников и наших партнеров за совместную работу. Меня окружали талантливые люди, которые делают футбол лучше.
Я видел разное настроение и на трибунах, и в офисе, и в раздевалке. Но все старания и переживания были не зря, потому что за это время команда привезла в Баковку три кубка. Дальше — больше: впереди у «Локо» Лига чемпионов и новые вызовы”, — написал Бодров на своей странице в «Инстаграме».
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