«Локомотив» назначил нового пресс-атташе

Новым пресс-атташе московского «Локомотива» назначен Станислав Редикульцев. Об этом сообщает.

В 2010 году Редикульцев окончил Тюменский Государственный университет по специальности «Журналистика». После окончания университета работал в холдинге ВГТРК репортером. В 2018 году перешел на работу в «Локомотив» в качестве руководителя клубного телевидения.

На посту пресс-атташе «железнодорожников» Редикульцев сменит Андрея Бодрова , который попрощался с клубом.

"Яркий и насыщенный этап в «Локомотиве» завершен. Благодарю коллег-одноклубников и наших партнеров за совместную работу. Меня окружали талантливые люди, которые делают футбол лучше.

Я видел разное настроение и на трибунах, и в офисе, и в раздевалке. Но все старания и переживания были не зря, потому что за это время команда привезла в Баковку три кубка. Дальше — больше: впереди у «Локо» Лига чемпионов и новые вызовы”, — написал Бодров на своей странице в «Инстаграме».