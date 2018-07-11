«Дзюба или Месси? Конечно, наш шкаф». Кокорин зажег, общаясь с фанатами 

Нападающий ”Зенита” Александр Кокорин ответил на вопросы болельщиков в официальном аккаунте сборной России в «Инстаграме».
О сборной и ЧМ-2018
— Дзюба или Месси?— Фигню спросил. Конечно, наш шкаф.
— Когда смотрел матч с Хорватией, было ярое желание выйти на поле?— Да. И Модричу по ногам ударить.
— Как ты можешь описать поведение Виды из Хорватии? Это вообще адекватно?— Ужасно.
— Хорватия или Англия?— Англия, конечно. Хорваты нас обыграли.
— Жалко, что ты был травмирован. Тебя не хватало на ЧМ-2018. — Без меня все хорошо было. Ребята — тигры.
— После ЧМ-2018 иностранцы станут относиться к России по-другому?— Сто процентов. Теперь не выгонишь.
— Кто на ЧМ-2018 займет 1-е место, кто 2-е, кто 3-е, кто 4-е?— Первое — Франция. Дальше — непонятно.
— Черчесов красавчик или нет?— Конечно, красавчик.
— Пройдем в финал на ЧМ-2022 в Катаре?— Будем стараться.
О футбольных предпочтениях
— Перешел бы в «Ювентус»?— Не, я их не люблю. Ничего личного.
— Как относишься к переходу Роналду в «Ювентус»?— Странное решение, но это мое мнение. Ему виднее.
— Роналду далеко пойдет с «Юве»?— В Италии точно все выиграет.
— Кто из нынешних футболистов тебя впечатляет?— Неймар.
— А как же Роналду и Месси?— Старики уже.
— АПЛ или Ла Лига?— Ла Лига.
— АПЛ или ”Реал”?— «Барса».
— С какой легендой футбола хотел бы сыграть на одном поле?— С Игнашевичем еще раз.
— Если бы можно было бы выбирать, то за сборную какой страны играл бы?— Я Россию люблю уже очень.
— Будешь капитаном «Зенита» в новом сезоне?— Не, я это не люблю.
— Лучший футболист в истории?— Месси.
О личном
— Ты любишь своих фанатов?— Я всех люблю, кроме быдла.
— Название любимой песни?— «Пустите меня на танцпол».
— Какая любимая книга?— Зачем топишь меня?!
— Самый смешной случай из жизни?— Мне однажды собака губу откусила. Смешной?
— Любите ли вы пить водку?— Фу, нет.
— У кого самые крутые тату в сборной или «Зените»?— Я не любитель. Аргентинцы забились все, как будто сидели.
— После завершения футбольной карьеры чем думаешь заниматься?— Надеюсь, ничем. Дома сидеть.
— А есть ли среди наших футболистов творческие личности? Поющие, например, или отлично исполняющие сальсу? Раскройте секрет? Может быть, вы сами крестиком вышиваете или еще чего-нибудь?— Дзюба в кино мультики смотрит. Только никому не говори.