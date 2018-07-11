«Дзюба или Месси? Конечно, наш шкаф». Кокорин зажег, общаясь с фанатами

Нападающий ”Зенита” Александр Кокорин ответил на вопросы болельщиков в официальном аккаунте сборной России в «Инстаграме».

О сборной и ЧМ-2018

— Дзюба или Месси?— Фигню спросил. Конечно, наш шкаф.

— Когда смотрел матч с Хорватией, было ярое желание выйти на поле?— Да. И Модричу по ногам ударить.

— Как ты можешь описать поведение Виды из Хорватии? Это вообще адекватно?— Ужасно.

— Хорватия или Англия?— Англия, конечно. Хорваты нас обыграли.

— Жалко, что ты был травмирован. Тебя не хватало на ЧМ-2018. — Без меня все хорошо было. Ребята — тигры.

— После ЧМ-2018 иностранцы станут относиться к России по-другому?— Сто процентов. Теперь не выгонишь.

— Кто на ЧМ-2018 займет 1-е место, кто 2-е, кто 3-е, кто 4-е?— Первое — Франция. Дальше — непонятно.

— Черчесов красавчик или нет?— Конечно, красавчик.

— Пройдем в финал на ЧМ-2022 в Катаре?— Будем стараться.

О футбольных предпочтениях

— Перешел бы в «Ювентус»?— Не, я их не люблю. Ничего личного.

— Как относишься к переходу Роналду в «Ювентус»?— Странное решение, но это мое мнение. Ему виднее.

— Роналду далеко пойдет с «Юве»?— В Италии точно все выиграет.

— Кто из нынешних футболистов тебя впечатляет?— Неймар.

— А как же Роналду и Месси?— Старики уже.

— АПЛ или Ла Лига?— Ла Лига.

— С какой легендой футбола хотел бы сыграть на одном поле?— С Игнашевичем еще раз.

— Если бы можно было бы выбирать, то за сборную какой страны играл бы?— Я Россию люблю уже очень.

— Будешь капитаном «Зенита» в новом сезоне?— Не, я это не люблю.

— Лучший футболист в истории?— Месси.

О личном

— Ты любишь своих фанатов?— Я всех люблю, кроме быдла.

— Название любимой песни?— «Пустите меня на танцпол».

— Какая любимая книга?— Зачем топишь меня?!

— Самый смешной случай из жизни?— Мне однажды собака губу откусила. Смешной?

— Любите ли вы пить водку?— Фу, нет.

— У кого самые крутые тату в сборной или «Зените»?— Я не любитель. Аргентинцы забились все, как будто сидели.

— После завершения футбольной карьеры чем думаешь заниматься?— Надеюсь, ничем. Дома сидеть.

— А есть ли среди наших футболистов творческие личности? Поющие, например, или отлично исполняющие сальсу? Раскройте секрет? Может быть, вы сами крестиком вышиваете или еще чего-нибудь?— Дзюба в кино мультики смотрит. Только никому не говори.