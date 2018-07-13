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Глава МИД Бельгии посетит матч за третье место ЧМ-2018
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Глава МИД Бельгии посетит матч за третье место ЧМ-2018 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс прокомментировал поражение национальной сборной по футболу от команды Франции в полуфинале чемпионата мира — 2018, передает газета «Известия». "Я надеялся, что мы дойдем до финала. Для нас это случилось бы впервые в истории. Но думаю, остальные команды так же сильны и достойны титула", — заявил политик.
Рейндерс заявил, что намерен присутствовать на матче за третье место мундиаля.
"Я собираюсь посетить субботний матч за третье место и надеюсь на победу нашей сборной. Уверен, что команде гарантирована серьезная поддержка болельщиков. Ожидаем от трех до пяти тысяч человек", — заключил он.
Матч Бельгия — Англия состоится 14 июля на стадионе «Санкт-Петербург».
Ранее сообщалось, что трое лидеров сборной Англии могут не сыграть против Бельгии.
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