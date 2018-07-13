Глава МИД Бельгии посетит матч за третье место ЧМ-2018

Министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс прокомментировал поражение национальной сборной по футболу от команды Франции в полуфинале чемпионата мира — 2018, передает газета «Известия» . "Я надеялся, что мы дойдем до финала. Для нас это случилось бы впервые в истории. Но думаю, остальные команды так же сильны и достойны титула", — заявил политик.

Рейндерс заявил, что намерен присутствовать на матче за третье место мундиаля.

"Я собираюсь посетить субботний матч за третье место и надеюсь на победу нашей сборной. Уверен, что команде гарантирована серьезная поддержка болельщиков. Ожидаем от трех до пяти тысяч человек", — заключил он.

Матч Бельгия — Англия состоится 14 июля на стадионе «Санкт-Петербург».

Ранее сообщалось, что трое лидеров сборной Англии могут не сыграть против Бельгии.