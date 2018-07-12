Правительство Чехии получило вотум доверия

Не имея ничего против сотрудничества с ANO, парламентские фракции категорически отказывались иметь дело с Бабишем. Бывший вице-премьер, министр финансов, медиа-магнат, предприниматель подозревается в незаконном получении субсидий от Евросоюза для своей фирмы «Гнездо аиста», находится под следствием.

Впрочем, его оппоненты имеют и другие претензии к 63-летнему премьеру. Он явно не вписывается в привычные схемы сегодняшнего европолитика. Брутальный. Иногда ведет себя, как очевидный популист. Имеет собственное мнение по многим принципиальным позициям, которое далеко не всегда совпадает с курсом Брюсселя. И — еще один «страшный грех» — пользуется безоговорочной поддержкой главы государства Милоша Земана

Вот почему первая попытка заручиться доверием в парламенте для Бабиша и его движения в январе закончилась полным провалом.

Вторая завершилась в ночь со среды на четверг. Ей предшествовали длительные маневры с целью заручиться поддержкой социал-демократов и коммунистов . Из пятнадцати министерских должностей в новом кабинете пять получили представители Чешской социал-демократической партии, причем за ними в том числе МИД МВД . Коммунистам тоже были обещаны «коврижки» в виде участия в управлении крупными госкорпорациями. Заминка случилась с портфелем министра иностранных дел, поскольку президент наотрез отказался отдать его депутату Европарламента социал-демократу Мирославу Похе. Но в итоге нашли компромиссное решение: временно внешнеполитическое ведомство по совместительству возглавит министр внутренних дел, лидер ЧСПД Ян Гамачек.

Депутаты нижней палаты парламента Чешской Республики целых шестнадцать часов обсуждали сложившуюся ситуацию, а голосование о доверии кабинету состоялось далеко за полночь. Сначала перед парламентариями выступил президент М. Земан, который похвалил назначенное им правительство, особо отметив его инвестиционные планы. Взявший затем слово А. Бабиш подтвердил верность Чехии членству в ЕС, напомнил о том, что Прага настояла в Брюсселе на отмене квот для мигрантов, а говоря о сотрудничестве с НАТО , пообещал не спешить с увеличением расходов на оборону.

Андрей Бабиш явно не вписывается в привычные схемы сегодняшнего европолитика

Парламентские дебаты сопровождались уличными акциями протеста: возмущение в основном вызывает сотрудничество нового кабинета с коммунистами. По этой же причине некоторые депутаты покинули парламент еще до голосования.

В итоге большинством в 105 голосов против 91 депутаты выразили доверие новому составу правительства. Продолжавшийся 264 дня период неопределенности завершен. Чего не скажешь о периоде политической турбулентности.