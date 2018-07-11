Последнее вакантное место вице-мэра Воронежа занял экс-глава администрации Твери 

Вести Воронеж: последние новости

Эксперты решили отправить воронежский «Меркурий» в печь

Россия обыграла Испанию и впервые вышла в четвертьфинал ЧМ-2018

На «Усадьбе.JAZZ» под Воронежем покажут матч сборной России и Хорватии