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Последнее вакантное место вице-мэра Воронежа занял экс-глава администрации Твери
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Последнее вакантное место вице-мэра Воронежа занял экс-глава администрации Твери 

Вести Воронеж 2 часа назад
Фото: Вести Воронеж
Теперь у Вадима Кстенина семь заместителей. Экс-глава администрации Твери Юрий Тимофеев занял последнее вакантное место вице-мэра Воронежа. Управленец приступил к работе в должности первого заместителя главы администрации по стратегическому планированию, экономике и финансам в понедельник, 9 июля, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в пресс-службе мэрии. Юрий Тимофеев сменил на должности Сергея Курило, который уволился из мэрии 1 июня. Теперь у Вадима Кстенина семь заместителей — при предыдущих градоначальниках такого не было. Формирование новой команды, с которой можно будет «удобно и качественно работать», новый мэр Воронежа назвал одной из своих первоочередных задач после вступления в должность главы города.а последнем заседании городской думы депутаты по инициативе мэрии внесли изменения в структуру городской администрации, добавив в нее седьмого вице-мэра — им стала Марина Плиева. Марина Плиева.
Справка Юрий Тимофеев родился 5 декабря 1965 года в городе Западная Двина Тверской области. В 2004 году был избран главой Западнодвинского района Тверской области. Он занимал этот пост до 30 мая 2014 года — именно тогда Тимофеев возглавил администрацию Твери. Сити-менеджером он пробыл больше двух лет — до 22 сентября 2016-го. Екатерина Трещикова
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