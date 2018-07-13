Вечер памяти венгерского футболиста Пушкаша прошел в Москве

МОСКВА, 13 июля. / ТАСС /. Вечер, посвященный памяти игрока сборной Венгрии и мадридского "Реала" Ференца Пушкаша , прошел в музее мирового футбола ФИФА в Москве, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Мероприятие было организовано Венгерским культурным центром в Москве, Венгерским футбольным союзом (ВФС) и Международным фондом Пушкаша. В рамках мероприятия зрителям был показан отрывок из документального фильма о жизни знаменитого футболиста и представлено издание биографии Пушкаша на четырех языках. Кроме того, посетителям музея была представлена копия премии ФИФА имени Пушкаша, которая присуждается футболисту, забившему самый красивый гол года.

Яшина, вспоминая рассказы своего супруга, отметила, что Пушкаш всегда был не только лучшим другом ее мужа, но и другом семьи. «Лев был знаком с Пушкашем с 1954 года и был одним из его лучших друзей. Они часто были соперниками в матчах, а после каждой игры обнимались и обменивались теплыми словами», — сказала Яшина.

"Муж часто любил рассказывать историю, когда он приехал в Испанию на чемпионат мира в 1982 году, зная о перенесенном инфаркте перед мундиалем, а врач накануне поездки разрешил ему выпить немного коньяка для расширения сосудов. Когда Яшин прибыл в Мадрид, от духоты сердце дало о себе знать, возле стадиона Лев встретил Пушкаша и заявил, что ему срочно нужно выпить немного коньяка. Ференц посадил его в машину и повез в ближайший бар, но там не оказалось выпивки, тогда они поехали во второй, но повторилась та же история. Когда они приехали в третий бар, Пушкаш сказал, что разнесет его, если им не нальют рюмочку, им тут же принесли коньяк, мужу полегчало, Лев часто любил говорить, что Ференц спас ему жизнь", — рассказала Валентина Яшина

Простой работяга из Венгрии

Никита Симонян, комментируя карьеру Пушкаша в мадридском «Реале», отметил тандем венгерского нападающего и форварда Альфредо Ди Стефано.

"В мадридском «Реале» у Пушкаша и Ди Стефано было не просто взаимопонимание, но и теплые человеческие взаимоотношения. Они были друзьями на поле и понимали друг друга с полуслова. Ференц был сам по себе простой человек, легкий в общении, когда я с ним общался, то для разговора темы находились сами собой", — сказал 91-летний Симонян.

Пушкаш был признан лучшим игроком чемпионата мира 1954 года, на котором венгры проиграли в финале команде ФРГ (2:3). На чемпионате мира 2018 года в России португалец Криштиану Роналду побил рекорд Пушкаша и стал лучшим снайпером европейских сборных всех времен. На его счету 85 голов в 152 матчах, у венгерского футболиста — 84 гола в 85 играх.

Ференц Пушкаш скончался 17 ноября 2006 года на 80-м году жизни.