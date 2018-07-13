Вечер памяти венгерского футболиста Пушкаша прошел в Москве 

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Вечер, посвященный памяти игрока сборной Венгрии и мадридского "Реала" Ференца Пушкаша, прошел в музее мирового футбола ФИФА в Москве, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Мероприятие было организовано Венгерским культурным центром в Москве, Венгерским футбольным союзом (ВФС) и Международным фондом Пушкаша. В рамках мероприятия зрителям был показан отрывок из документального фильма о жизни знаменитого футболиста и представлено издание биографии Пушкаша на четырех языках. Кроме того, посетителям музея была представлена копия премии ФИФА имени Пушкаша, которая присуждается футболисту, забившему самый красивый гол года.
В мероприятии приняли участие официальный посол венгерской футбольной традиции и наследия Пушкаша Дьёрдь Сёллёши, председатель фонда памяти Пушкаша Шандор Варга, первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян, вдова вратаря сборной СССР Льва Яшина — Валентина, а также представители ФИФА и ВФС.
Яшина, вспоминая рассказы своего супруга, отметила, что Пушкаш всегда был не только лучшим другом ее мужа, но и другом семьи. «Лев был знаком с Пушкашем с 1954 года и был одним из его лучших друзей. Они часто были соперниками в матчах, а после каждой игры обнимались и обменивались теплыми словами», — сказала Яшина.
"Муж часто любил рассказывать историю, когда он приехал в Испанию на чемпионат мира в 1982 году, зная о перенесенном инфаркте перед мундиалем, а врач накануне поездки разрешил ему выпить немного коньяка для расширения сосудов. Когда Яшин прибыл в Мадрид, от духоты сердце дало о себе знать, возле стадиона Лев встретил Пушкаша и заявил, что ему срочно нужно выпить немного коньяка. Ференц посадил его в машину и повез в ближайший бар, но там не оказалось выпивки, тогда они поехали во второй, но повторилась та же история. Когда они приехали в третий бар, Пушкаш сказал, что разнесет его, если им не нальют рюмочку, им тут же принесли коньяк, мужу полегчало, Лев часто любил говорить, что Ференц спас ему жизнь", — рассказала Валентина Яшина.
Простой работяга из Венгрии
Никита Симонян, комментируя карьеру Пушкаша в мадридском «Реале», отметил тандем венгерского нападающего и форварда Альфредо Ди Стефано.
"В мадридском «Реале» у Пушкаша и Ди Стефано было не просто взаимопонимание, но и теплые человеческие взаимоотношения. Они были друзьями на поле и понимали друг друга с полуслова. Ференц был сам по себе простой человек, легкий в общении, когда я с ним общался, то для разговора темы находились сами собой", — сказал 91-летний Симонян.
Пушкаш был признан лучшим игроком чемпионата мира 1954 года, на котором венгры проиграли в финале команде ФРГ (2:3). На чемпионате мира 2018 года в России португалец Криштиану Роналду побил рекорд Пушкаша и стал лучшим снайпером европейских сборных всех времен. На его счету 85 голов в 152 матчах, у венгерского футболиста — 84 гола в 85 играх.
Ференц Пушкаш скончался 17 ноября 2006 года на 80-м году жизни.