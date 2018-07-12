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МИД прокомментировал публикации германских СМИ о допинге у российских футболистов
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МИД прокомментировал публикации германских СМИ о допинге у российских футболистов 

ТВ Центр 4 часа назад
Фото: ТВ Центр
В Министерстве иностранных дел выразили сожаление в связи публикацией германскими СМИ сообщений о якобы применении допинга российскими футболистами. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя МИД Марию Захарову.
"Это не вызывает ничего, кроме жалости к самим немецким журналистам. Видимо, не имеют возможности писать о своей сборной, и придумывают ерунду про других", — сказала она.
По ее словам, заниматься подобными вбросами недостойно. Захарова подчеркнула, что во многих странах существуют правовые механизмы по защите чести и достоинства.
"Думаю, самое время, особенно отталкиваясь от публикаций СМИ ФРГ, изучить возможность их применения в отношении отдельных журналистов и изданий", — заявила она.
Отдельно дипломат прокомментировала освещение чемпионата мира по футболу украинскими СМИ. По ее словам, то, как о турнире рассказывают на Украине, можно назвать «альтернативным чемпионатом по фейкам».
"Особняком стоит медийное поле Украины. Это нечто, какой-то альтернативный чемпионат мира по фейкам в связи с чемпионатом мира по футболу", — заявила Захарова.
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