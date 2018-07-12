МИД прокомментировал публикации германских СМИ о допинге у российских футболистов

Министерстве иностранных дел выразили сожаление в связи публикацией германскими СМИ сообщений о якобы применении допинга российскими футболистами. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя МИД Марию Захарову.

"Это не вызывает ничего, кроме жалости к самим немецким журналистам. Видимо, не имеют возможности писать о своей сборной, и придумывают ерунду про других", — сказала она.

По ее словам, заниматься подобными вбросами недостойно. Захарова подчеркнула, что во многих странах существуют правовые механизмы по защите чести и достоинства.

"Думаю, самое время, особенно отталкиваясь от публикаций СМИ ФРГ, изучить возможность их применения в отношении отдельных журналистов и изданий", — заявила она.

Отдельно дипломат прокомментировала освещение чемпионата мира по футболу украинскими СМИ. По ее словам, то, как о турнире рассказывают на Украине, можно назвать «альтернативным чемпионатом по фейкам».

"Особняком стоит медийное поле Украины. Это нечто, какой-то альтернативный чемпионат мира по фейкам в связи с чемпионатом мира по футболу", — заявила Захарова.