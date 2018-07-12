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Познер рассказал о «победе Путина» на чемпионате мира по футболу
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Познер рассказал о «победе Путина» на чемпионате мира по футболу 

Lenta.ru 7 часов назад
Фото: Lenta.ru
Телеведущий Владимир Познер рассказал о впечатлениях от проходящего в России чемпионата мира по футболу. Расшифровка выступления опубликована в его официальном блоге.
«Приехало порядка трех с половиной миллионов человек, это большое число, и конечно, это определенная победа и прежде всего для Путина, потому что вот эти три с половиной миллиона человек, которые, вернувшись домой, будут рассказывать то, что они видели, а видели они только хорошее», — отметил Познер во время встречи в ресторане «Жеральдин».
По мнению телеведущего, иностранцы боялись увидеть в России пустые полки магазинов, однако обилие товаров в супермаркетах их приятно поразило. «Это, конечно, выигрыш, колоссальный выигрыш для образа страны, и в этом случае это, конечно же, успех», — добавил Познер.
В конце июня журналист прокомментировал высказывание писательницы Людмилы Улицкой об агрессивности российского общества. Познер отметил, что Россия в данный момент переживает сложный переходный период.
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