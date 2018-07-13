Глава ФИФА назвал ЧМ-2018 в России лучшим чемпионатом мира в истории

Президент ФИФА Джанни Инфантино назвал чемпионат мира по футболу в России лучшим за всю историю.

«Пару лет назад я говорил, что ФИФА проведет в России лучший чемпионат мира. Теперь я убедился в этом ещё сильнее», — сказал он журналистам.