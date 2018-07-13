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Глава ФИФА назвал ЧМ-2018 в России лучшим чемпионатом мира в истории
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Глава ФИФА назвал ЧМ-2018 в России лучшим чемпионатом мира в истории 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
Президент ФИФА Джанни Инфантино назвал чемпионат мира по футболу в России лучшим за всю историю.
«Пару лет назад я говорил, что ФИФА проведет в России лучший чемпионат мира. Теперь я убедился в этом ещё сильнее», — сказал он журналистам.
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