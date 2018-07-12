Урезать зарплату депутатам и вернуть родовые поместья: топ самых ярких обещаний перед выборами

Этой осенью ярославцам снова придётся выбирать. 9 сентября мы будем голосовать за депутатов Ярославской областной думы. Эти выборы важны для нас, потому что мы выбираем тех людей, которые в ближайшие пять лет будут принимать все самые важные законы в регионе. Именно депутаты областной думы принимают и отменяют дополнительные льготы, принимают законы о том, как мы можем выбирать мэров городов, распределяют миллиарды бюджетных рублей на культуру и спорт, дороги и бизнес, медицину и ЖКХ.

Депутатами станут только 50 человек. Хотя уже сейчас партии выдвинули 261 кандидата по списку и ещё 20 человек выдвинуты по одномантатным округам и самовыдвиженцами.

Чтобы пробиться в депутаты, нужно что-то хорошо пообещать своим избирателям. Что обещают кандидаты в облдуму, узнал 76.ru.

Депутат должен быть осязаем

Новое лицо на арене ярославской политики — 32-летний Евгений Чуркин . Сейчас он занимает пост руководителя проектного офиса программы «Решаем вместе». А хочет стать депутатом областной думы по Дзержинскому району, где он идёт на выборы в паре с действующим депутатом Романом Фомичёвым

Евгений Чуркин (слева)

Округ, по которому я участвую в выборах, единственный из 3 округов в Дзержинском районе, интересы которого, предыдущие 5 лет в действующем созыве представлял один депутат. Такая, если так можно выразится несправедливость, естественным образом влияла на внимание к нему со стороны региональной власти. Как говорят, один в поле не воин. При этом та часть территории Брагина требует особого внимания, остро стоят ряд вопросов, над решеним которых я твёрдо намерен работать. Речь идёт и о благоустройстве общественных территорий — в первую очередь о Павловской роще. Напомню что ее благоустройство поддержали более 40 тысяч человек. Что не даёт права упускать из вида этот остро стоящий вопрос, — сказал Евгений Чуркин. И добавил: — Депутат должен быть осязаем и доступен, это нужно брать за основу.

Урезать зарплату депутата

Как он будет добиваться своей инициативы, сложно предствить. Кандидат от «Справедливой России» , 60-летний Анатолий Каширин готов включить в свою предвыборную программу особенное предложение.

Анатолий Каширин

— Я отношусь к разряду тех людей. Которые получают кайф, делая какое-то доброе дело. Быть депутатом — это дополнительная возможность помогать людям. Поэтому я готов в своей программе предложить первым пунктом урезать зарплату депутата, оставив её в пределах средней по области, — высказался Анатолий Каширин. — Мне непонятны депутаты-бизнесмены, которые идут в думу , переписывая бизнес на родных и близких, и ещё получают там зарплату.

Кстати, на предвыборную кампанию депутат может потратить по закону до 15 миллионов рублей. Партия, выдвигающая список депутатов, до 100 миллионов рублей.

Не повышать пенсионный возраст

69-летний действующий депутат облдумы Александр Воробьёв уже 20 лет в политике. И коммунист точно знает, что предложить избирателю.

Александр Воробьёв — лидер коммунистов в Ярославской области

— В этом году будет 20 лет рабочего пикета, где я был координатором протестного движения, бился за права трудового народа. С тех пор продолжаю этим заниматься. В теме сегодняшнего дня мы собираем подписи против пенсионной реформы, — рассказал Александр Воробьёв. — Одной из моих направлений работы также являются проблемы обманутых дольщиков, точечной застройки по городу. Мы несколько раз уже вносили законопроект по детям войны и продолжим его отстаивать.

Общественные бани районам

Андрей Потапов — лидер ЛДПР в Ярославской области

— Считаю, что нужна народная программа по общественным баням, как у нас была по ремонту сельских клубов. Я иду по Даниловскому Первомайскому и Любимскому району. И эта проблема там актуальна, — говорит молодой депутат. — В следующем созыве мы должны вернуть выплату матерям, которую они получали до достижения ребёнком 1,5 лет. А тем, кто не смогли устроить в детский сад ребенка, мы должны вернуть поддержку, которая у нас была в 5000 рублей. Она была

Мы должны пересмотреть пресловутый взнос за капремонт, сделать поблажки нашим гражданам. У нас и так повышается плата в связи с тарифом за вывоз мусора.

Написать много законов

Василий Цепенда

— Мы самые законопишущие депутаты, самые общающиеся с людьми. Мы позже всех уезжаем из думы. И в следующем созыве будет также, только нас будет больше, — говорит Василий Цепенда. — Для нас человек — это главное. Его потребности, его желания и его уровень жизни.

Как депутата-оппозиционера, Василия Цепенду часто можно видеть на митингах. Он стал соорганизатором ещё одной акции, которая пройдет 23 июля.

Ничего

Среди кандидатов от партии «Единая Россия» — 47-летний хирург-онколог Дмитрий Петровский, который меньше года назад избрался в депутаты муниципалитета Ярославля. А теперь уже собрался на уровень повыше.

— Я не хочу никому и ничего обещать. Как врач я, прежде всего, буду относиться к избирателям так, как я бы хотел, чтобы ко мне относился избранный мной депутат. Я всегда следовал этим словам Гиппократа, и как депутат стараюсь, и буду дальше стараться следовать им. Я могу сказать что если врач обещает больному что-то, то это мошенник. Думаю это касается большинства сфер деятельности человека, в том числе и депутатства, — высказался Дмитрий Петровский. — Поэтому я бы не хотел обещать. Если бы все обещания кандидатов в депутаты той или иной ветви власти превратились бы в дела, то, как сказал Долматовский «И на Марсе будут яблони цвести!». К сожалению пока не цветут. Тем не менее кандидат в облдуму собирается работать с уставом территориального фонда обязательного медицинского образования, сделать медицинскую помощь доступной на деле, а зарплаты медиков реально, а не номинально соответствующими майским указам президента.

Кстати, Дмитрий Петровский уже отличался неординарными выходками. Весной он потоптался на своём айпаде, протестуя против американских санкций.