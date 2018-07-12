Александр Григорян: Погба — разгильдяй, но выложится по полной!

Понятно, что фаворитом игры являются французы, рыночная стоимость состава которых переваливает за миллиард евро! Но хорваты, и так прыгнувшие выше головы, отнюдь не безнадежны.

«Хорваты — мужики»

— Сборная Хорватии в трех матчах плей-офф проводила на поле по 120 минут. Сил хватит?

— Это важный фактор. Если вы обратили внимание, в четвертьфинале с нашей сборной в конце второго тайма у некоторых хорватов сводило мышцы. В отличие от россиян, кстати. Было заметно, что еще в игре с Данией в овертайме лидеры Хорватии, что называется, «хапнули».

Зато в полуфинале команда Златко Далича , наоборот, прибавила где-то с 35-й минуты. Перишич, Ребич, Манджукич, Ракитич и Модрич неслись в прессинг на 112-й минуте, и это не было разовой акцией. Но Стринич еще раньше получил мышечную травму. У Манджукича все равно сводило икроножку. Да и Модрича в самом конце заменили, чтобы он не порвался.

Нагрузки у хорватов, безусловно, запредельные. Скамейка короткая. Есть костяк, который играет почти без передышки. В общем, на финал с Францией некоторые выйдут с микротравмами. Будут играть на уколах. А что делать? Такая игра бывает раз в жизни.

— Какие козыри у сборной Хорватии против почти безупречных французов, которые шли к цели как машина?

— Раз выдерживают пока нагрузки, о которых я говорил, — великолепная физподготовка. Плюс их сумасшедший характер воинов. Это подкупает! Увы, этот чемпионат мира показал, что половину команд мужскими назвать нельзя. Симуляции, танцы, кривляния… А вот хорваты — мужики.

Но и о классе не забывайте. Когда у вас есть в центре такая тройка, как Модрич — Ракитич — Брозович, можно много выдумать. И если Брозовича заменить на Ковачича, останется мощный треугольник. При этом Хорватия — одна из немногих команд, которая постоянно играет в трех форвардов. Это классическая схема 4-3-3. Перишич, Ребич и Манджукич обладают необходимыми навыками и данными, чтобы линии не ломались.

Впрочем, у Франции средняя линия — вообще лучшая в мире. В плане мобильности и отбора Матюиди, Канте и Погба дадут фору кому угодно. Погба — конечно, разгильдяй, но в самых важных играх он выкладывается по полной. И сзади отрабатывает, и впереди успевает, носится «бокс ту бокс».

Когда рядом есть Канте и Матюиди, можно сосредоточиться на творчестве. И в финале мы это творчество у Погба наверняка увидим. Гризманн и Мбаппе — тоже бешеная сила. Им свободу обеспечивает Жиру. Он хоть и не забивной, зато все время стягивает на себя двух защитников.

В общем, на бумаге Франция — суперфаворит. Но команде Дидье Дешама впервые на турнире предстоит столкнуться с таким характеров. Посмотрим, как они справятся.

«Ребич и Перишич будут бомбардировать фланги»

Дарио Шимич : На бумаге французы сильнее, но я верю в опыт Модрича и Субашича

— Ожидаете каких-то персональных противостояний в центре?

— Нет. Хорваты всегда пляшут исключительно от себя. Особенно если на поле есть Брозович, который страхует Ракитича и Модрича. Есть и другой вариант: с Ковачичем над Ракитичем и Модричем. В любом случае, от Франции Хорватия не будет отталкиваться.

А вот у соперников — наоборот. Канте и Матюиди — великолепные тактики. Могут заманить Модрича в ловушку. Еще бы. Матюиди играл в «Ювентусе» у Макса Аллегри, а Канте — в «Челси» у Антонио Конте . Великолепная школа.

— Французы до сих пор постоянно отдавали мяч соперникам, чтобы разгонять атаки с ходу…

— То же самое они попробуют сделать и в финале. В среднем темпе Франции тяжело играть, она будет этот темп рвать. Рассчитывая на усталость хорватов в том числе. В контратаку французы выскакивают как из катапульты.

— Как хорватам сдержать французские фланги?

— Ребич и Перишич сами будут бомбардировать фланги сборной Франции. Но тут у трехцветных хорошо работает подстраховка, особенно слева. И Ребича могут наглухо закрыть. Какой бы Ребич ни был конь, там не прорвешься. А на другом фланге есть проблема. Если Стринич не сыграет из-за травмы, некому будет поддержать Перишича.

«Далич силен не тактикой»

— Голкиперы команд Уго Льорис и Даниел Субашич равноценны?

— Трудно сказать. Мне показалось, что с англичанами Субашич играл с микротравмой. Шрафной, который он пропустил в начале матча, навел на мысль, что Даниел не готов оттолкнуться от газона. Думаю, он играет на характере, на опыте, но с травмой. И психологически Субашич посильнее Льориса. Хотя класс француза вопросов не вызывает.

— Многие восторгаются Златко Даличем. У хорватов действительно чувствуется тренерская рука?

— Честно говоря, не вижу никаких тактических наработок тренера. У Далича другие хорошие качества. Ему удается поддерживать высокую мотивацию и хорошую атмосферу в коллективе.

Вот почему хорваты вторые таймы, за исключением матча с Данией, играют лучше? Из-за тренера? Не думаю. Наоборот, до перерыва соперник за счет предматчевого разбора грамотно против них играет, а потом хорватские звезды, в первую очередь полузащитники, сами вносят коррективы.