Ещё
Болельщики покинули стадион «Лужники» за 70 минут после матча Англия-Хорватия
Далее:
Читайте также:
Ещё

Болельщики покинули стадион «Лужники» за 70 минут после матча Англия-Хорватия 

Вечерняя Москва 8 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Всего городским транспортом воспользовались 59500 человек.
После матча полуфинала чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Хорватии, который проходил в «Лужниках», городских транспортом воспользовались 59500 болельщиков.
Стадион «Лужники» вмещает 78 тысяч человек и был заполнен полностью. При этом болельщики вышли с территории стадиона за один час 10 минут.
— Это наш лучший результат по этому стадиону. Сейчас проходят самые важные матчи, которые могут длиться более двух часов, поэтому в дни поздних игр мы продляем работу городского транспорта до 3 часов, чтобы болельщики могли до конца досмотреть матч на стадионе или фанфесте, а потом комфортно и быстро добраться домой. Всего за время проведения Чемпионата мира мы продляли работу городского транспорта пять раз, — рассказала заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Около 54 тысяч зрителей покинули место проведения матча на метро и МЦК, порядка 4 тысяч воспользовались бесплатными шаттлами S1 до метро «Парк культуры», аккредитованные такси перевезли 1370 пассажиров. Остальные болельщики ушли пешком. Об этом сообщает «Интерфакс».
11 июля Хорватия обыграла сборную Англии в матче полуфинала со счетом 2:1 и впервые вышла в финал чемпионата мира.
Вечерняя Москва: последние новости
Хорваты сенсационно добрались до финала Пропавший британский подданный найден в одной из гостиниц Москвы Twitter «Реала» потерял более миллиона подписчиков после ухода Роналду
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ107
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
Хорват попал в больницу после матча с Англией4
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ19
Найден потерявшийся британский болельщик5
Видео
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:35
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018
00:29
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию
Футбол В мире
00:08
Хорватам сделали второе предупреждение на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россиянин бросился под фуру из-за футболистов
Футбол Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение