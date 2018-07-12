Болельщики покинули стадион «Лужники» за 70 минут после матча Англия-Хорватия

Всего городским транспортом воспользовались 59500 человек.

После матча полуфинала чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Хорватии, который проходил в «Лужниках», городских транспортом воспользовались 59500 болельщиков.

Стадион «Лужники» вмещает 78 тысяч человек и был заполнен полностью. При этом болельщики вышли с территории стадиона за один час 10 минут.

— Это наш лучший результат по этому стадиону. Сейчас проходят самые важные матчи, которые могут длиться более двух часов, поэтому в дни поздних игр мы продляем работу городского транспорта до 3 часов, чтобы болельщики могли до конца досмотреть матч на стадионе или фанфесте, а потом комфортно и быстро добраться домой. Всего за время проведения Чемпионата мира мы продляли работу городского транспорта пять раз, — рассказала заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов

Около 54 тысяч зрителей покинули место проведения матча на метро и МЦК, порядка 4 тысяч воспользовались бесплатными шаттлами S1 до метро «Парк культуры», аккредитованные такси перевезли 1370 пассажиров. Остальные болельщики ушли пешком. Об этом сообщает «Интерфакс».

11 июля Хорватия обыграла сборную Англии в матче полуфинала со счетом 2:1 и впервые вышла в финал чемпионата мира.