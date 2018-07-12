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От шпионившего за английскими футболистами россиянина отреклись на работе
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От шпионившего за английскими футболистами россиянина отреклись на работе 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: Lenta.ru
В «Ростелекоме» сомневаются в том, что задержанный сотрудниками ФСБ по подозрению в шпионаже за английскими футболистами мужчина является их сотрудником, передает «Фонтанка».
В компании заявили, что не посылали в тот район своих сотрудников и подчеркнули, что плановые работы в городе приостановлены на время чемпионата, а экстренных вызовов к ним не поступало.
Ранее сообщалось, что в Зеленогорске под Санкт-Петербургом мужчина забрался на крышу здания рядом со стадионом «Спартак», где тренируются футболисты английской сборной и привлек внимание сотрудников ФСБ.
Чекистам он представился ремонтником из «Ростелекома». Мужчину доставили в полицейский участок, подозревая, что он шпионил в интересах сборной Хорватии, а потом отпустили, потребовав удалить сделанные им фотографии, где была запечатлена тренировочная база.
Инцидент произошел 10 июля. На следующий день англичане проиграли хорватам со счетом 1:2.
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