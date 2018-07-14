«ПСЖ» предложил € 35 млн за защитника «Баварии» Боатенга

Защитник «Баварии» и сборной Германии Жером Боатенг находится в сфере интересов «ПСЖ», сообщает Culture PSG. Парижане предложили за 29-летнего немца € 35 млн, а игроку был предложен контракт с зарплатой € 8 млн Мюнхенцы готовы отпустить игрока в другую команду.

Напомним, что ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Ювентуса» и «Наполи».

В прошлом сезоне Боатенг сыграл в 31 матче во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 4 голевые передачи. Также на его счету 2 матча на чемпионате мира — 2018.