II этап гоночной серии Moscow Classic Grand Prix пройдет 22 июля на автодроме Moscow Raceway 

Состязание пилотов (а заявлено уже более 100 участников и 10 команд) за победу в сезоне продолжится. Помимо россиян, на II этапе выступят спортсмены из Германии, Израиля, Латвии, Украины и Белоруссии.
В рамках этапа состоятся квалификационные заезды и 8 гонок, в которых будут разыграны комплекты медалей для более чем 15 зачетов, в том числе Москвич 2 000, Волга, Волга 406 и Волга ГАЗ-21, Жигули 1300, 1600 и Жигули-Плюс, Формула Мондиаль (советские автомобили с открытыми колесами «Эстония 21»).
В зачете «Волга 406» на старт выйдут два первых спортивных универсала Волга «ГАЗ-24»; в зачете Touring Mondial (классические заднеприводные автомобили иностранного производства) — Porsche 911, Austin MINI, а также целый ряд гоночных BMW: от 316 до 325i.
Возрождению традиций любительского автоспорта способствует и участие известных спортсменов прошлого и настоящего, с которыми зрители могут общаться на площадке. Это победители и призеры чемпионатов СССР и действующие участники российских и мировых гоночных серий. Среди них Александр Потехин, Игорь Ташаев, Александр Нуждин, Олег Трегубов.
По доброй традиции к этапу присоединятся представители ведущих спортивных СМИ.
Максим Кадаков (главный редактор журнала «За рулем») и Игорь Швецов (продюсер спецпроектов канала «МАТЧ»).
Только на этапах Moscow Classic Grand Prix зрители имеют возможность заходить в боксы команд и наблюдать за подготовкой гонщиков к старту.
Спонсоры и партнёры II этапа Moscow Classic Grand Prix: Castrol Россия, официальный дилер автомобилей LADA компания «ТЕХИНКОМ», магазин экипировки для автоспорта Atomic Shop.
Организатор — компания «Старое Время».
Информационные партнеры: телеканалы МАТЧ ТВ, Авто плюс ТВ, МТРК «Мир», радиостанция «Авторадио», газеты «Советский Спорт», «Рабочий Путь», «Наша Версия», журналы «Авторевю», «Автомир», «Автомобили», «За Рулем», «КУЗОВ», Classic & Sports Car Russia, Мen's Health, «Радиус Города», «PRO-Интерьер», «Гранд», «Техника Молодежи», «Мои Часы», «Часовой бизнес», сайты auto.ru, A-a-ah.ru, FoxTime.
Без ограничения по возрасту.
Вход на 2-й этап чемпионата свободный.
Подробная информация о мероприятии на mcgp.su и moscowclassicfest.ru Сбор гостей 22 июля на старте с 9:00 — 10:00. Мероприятие продлится до 22:00.
Адрес проведения мероприятия: МО, Волоколамский район, Автодром Moscow Raceway, 95-й км Новорижского шоссе.
Трансфер для СМИ будет осуществляться 22.07 (от м. «Мякинино»).
Как добраться на автомобиле можно посмотреть здесь: http://www.moscowraceway.ru/whereweare
Аккредитация СМИ:
Наталия Полищук, тел. : +7-901-5117374, ptaxa@bk.ru Юлия Селина, тел. : +7-916-3266814, selina.acc@gmail.com