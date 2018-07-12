II этап гоночной серии Moscow Classic Grand Prix пройдет 22 июля на автодроме Moscow Raceway

Состязание пилотов (а заявлено уже более 100 участников и 10 команд) за победу в сезоне продолжится. Помимо россиян, на II этапе выступят спортсмены из Германии, Израиля, Латвии, Украины и Белоруссии.

В рамках этапа состоятся квалификационные заезды и 8 гонок, в которых будут разыграны комплекты медалей для более чем 15 зачетов, в том числе Москвич 2 000, Волга, Волга 406 и Волга ГАЗ-21, Жигули 1300, 1600 и Жигули-Плюс, Формула Мондиаль (советские автомобили с открытыми колесами «Эстония 21»).

В зачете «Волга 406» на старт выйдут два первых спортивных универсала Волга «ГАЗ-24»; в зачете Touring Mondial (классические заднеприводные автомобили иностранного производства) — Porsche 911, Austin MINI, а также целый ряд гоночных BMW: от 316 до 325i.

Возрождению традиций любительского автоспорта способствует и участие известных спортсменов прошлого и настоящего, с которыми зрители могут общаться на площадке. Это победители и призеры чемпионатов СССР и действующие участники российских и мировых гоночных серий. Среди них Александр Потехин, Игорь Ташаев, Александр Нуждин , Олег Трегубов.

По доброй традиции к этапу присоединятся представители ведущих спортивных СМИ.

Только на этапах Moscow Classic Grand Prix зрители имеют возможность заходить в боксы команд и наблюдать за подготовкой гонщиков к старту.

Спонсоры и партнёры II этапа Moscow Classic Grand Prix: Castrol Россия, официальный дилер автомобилей LADA компания «ТЕХИНКОМ», магазин экипировки для автоспорта Atomic Shop.

Организатор — компания «Старое Время».

Без ограничения по возрасту.

Вход на 2-й этап чемпионата свободный.

Подробная информация о мероприятии на mcgp.su и moscowclassicfest.ru Сбор гостей 22 июля на старте с 9:00 — 10:00. Мероприятие продлится до 22:00.

Адрес проведения мероприятия: МО, Волоколамский район, Автодром Moscow Raceway, 95-й км Новорижского шоссе.

Трансфер для СМИ будет осуществляться 22.07 (от м. «Мякинино»).

Как добраться на автомобиле можно посмотреть здесь: http://www.moscowraceway.ru/whereweare

Аккредитация СМИ: