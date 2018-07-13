Каменева завоевала два золота в 3-й день финала Кубка России по плаванию 

Пловчиха Мария Каменева завоевала две золотые медали в 3-й день финала Кубка России. Она победила на дистанциях 50 и 100 м вольным стилем.
Плавание. Финал Кубка России. Обнинск.
Мужчины. Брасс, 100 м 1. Кирилл Пригода
3. Илья Хоменко
Вольный стиль, 50 м 1. Сергей Фесиков
3. Георг Гутманн
Спина, 100 м 1. Марк Николаев
2. Роман Ларин — 55,50 3. Дмитрий Мальцев — 55,77 Комплекс, 200 м 1. Андрей Жилкин
Баттерфляй, 50 м 1. Михаил Вековищев
2. Георг Гутманн
Вольный стиль, 400 м 1. Петр Жихарев
2. Александр Кудашев
Женщины. Вольный стиль, 50 м 1. Мария Каменева
Вольный стиль, 100 м 1. Мария Каменева
3. Дарья Копачёва
Брасс, 100 м 1. Наталья Иванеева
3. Алена Ефимова — 1.08,93 Комплекс, 200 м 1. Виктория Андреева
Баттерфляй, 50 м 1. Розалия Насретдинова
3. Ксения Василенок
Вольный стиль, 400 м 1. Валерия Саламатина