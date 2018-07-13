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Каменева завоевала два золота в 3-й день финала Кубка России по плаванию
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Каменева завоевала два золота в 3-й день финала Кубка России по плаванию 

Чемпионат.com 5 часов назад
Пловчиха Мария Каменева завоевала две золотые медали в 3-й день финала Кубка России. Она победила на дистанциях 50 и 100 м вольным стилем.
Плавание. Финал Кубка России. Обнинск.
Мужчины. Брасс, 100 м  1. Кирилл Пригода
2. Всеволод Занько
3. Илья Хоменко
Вольный стиль, 50 м  1. Сергей Фесиков
2. Алексей Брянский
3. Георг Гутманн
Спина, 100 м  1. Марк Николаев
2. Роман Ларин — 55,50  3. Дмитрий Мальцев — 55,77  Комплекс, 200 м  1. Андрей Жилкин
1. Александр Осипенко
3. Эдуард Валиахметов
Баттерфляй, 50 м  1. Михаил Вековищев
2. Александр Садовников
2. Георг Гутманн
Вольный стиль, 400 м  1. Петр Жихарев
2. Александр Кудашев
3. Эрнест Максумов
Женщины. Вольный стиль, 50 м  1. Мария Каменева
2. Розалия Насретдинова
3. Арина Опёнышева
Вольный стиль, 100 м  1. Мария Каменева
2. Ирина Приходько
3. Дарья Копачёва
Брасс, 100 м  1. Наталья Иванеева
2. Дарья Чикунова
3. Алена Ефимова — 1.08,93  Комплекс, 200 м  1. Виктория Андреева
2. Полина Егорова
3. Ирина Кривоногова
Баттерфляй, 50 м  1. Розалия Насретдинова
2. Софья Сподаренко
3. Ксения Василенок
Вольный стиль, 400 м  1. Валерия Саламатина
2. Анастасия Кирпичникова
3. Дарья Муллакаева
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