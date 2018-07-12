Ещё
Британский болельщик пропал в Самаре и нашелся пьяным в Москве
Далее:
Читайте также:
Ещё

Британский болельщик пропал в Самаре и нашелся пьяным в Москве 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Lenta.ru
Полицейские нашли британского болельщика Дугласа Моретона, пропавшего неделю назад в Самаре, в одной из гостиниц Москвы. Об этом сообщается на сайте столичного управления МВД.
«Установлено, что в отношении него никаких противоправных деяний не совершалось», — добавили в ведомстве, не уточнив, где британец был все это время и что делал.
По информации ТАСС, в момент встречи с полицейскими Моретон был сильно пьян.
Дуглас Моретон пропал в Самаре после матча четвертьфинала чемпионата мира по футболу, где играли сборные Англии и Швеции. После игры он собирался поехать в Москву, но перестал отвечать на телефонные звонки родственников. На следующий день поиски мужчины начали британские полицейские, позднее к ним подключились российские коллеги. Местонахождение болельщика выяснили, отследив покупки по кредитной карте и проанализировав данные с камер видеонаблюдения. Оказалось, что Моретон выехал в столицу 10 июля на поезде и спустя сутки прибыл на московский Казанский вокзал.
Последние новости
Россиянок преследуют и унижают толпы мужчин Россиянам пообещали рост пенсий на 35 процентов Раскрыт план Порошенко начать большую войну в Донбассе
Комментарии  Ещё 45 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Озвучены результаты допинга на ЧМ33
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ134
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ346
Жена самого скандального футболиста ЧМ-201891
Видео
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:35
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018 Экономика
00:29
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию
Футбол В мире
00:08
Хорватам сделали второе предупреждение на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россиянин бросился под фуру из-за футболистов
Футбол Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение