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Глава Омской области связал инвестиционные проблемы региона с мемом
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Глава Омской области связал инвестиционные проблемы региона с мемом 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Врио губернатора Омской области Александр Бурков назвал мем «Не пытайся покинуть Омск» одной из причин нежелания потенциальных инвесторов вкладываться в развитие региона. Об этом он сказал во время форума для журналистов «Инфофорум», пишет местное издание Om1.ru.
По словам Буркова, регион обладает колоссальным потенциалом, однако негативный образ значительно сказывается на инвестиционной привлекательности региона. Другой причиной нежелания инвесторов развивать бизнес в Омской области врио губернатора назвал «закрытость власти».
"С тем лозунгом «Не пытайся покинуть Омск», который существует, у инвесторов нет желания двигаться в регион, где не хватает оптимизма. И еще почему — власть долго жила в закрытом режиме. Возможно, сказывается то, что Омск раньше был закрытым городом. Пока я не скажу, что мы привлекательны инвестиционно", — заявил Бурков.
Врио губернатора отметил, что в регионе существует широкое поле для инвестиций, добавив, что самыми привлекательными сферами являются аграрная отрасль, оборонное производство, малый и средний бизнес. Однако ментальные барьеры, по словам Буркова, сказываются на инвестиционных потоках в регион.
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