В центр не проехать: в мэрии рассказали, как будут перекрывать движение для марафона «Европа Азия»

В мэрии рассказали, как будут перекрывать движение в центре Екатеринбурга во время марафона «Европа — Азия», который пройдет 5 августа. Ожидается, что в забеге примут участие 7 тысяч спортсменов.

Как сообщает пресс-служба мэрии, 5 августа с 00:00 до 18:00 будет закрыто движение всех видов транспорта по проспекту Ленина от переулка Банковского до улицы 8 Марта; с 7:00 до 15:00 — по проспекту Ленина (от Репина до переулка Банковского), по Репина (от Металлургов до проспекта Ленина), по четной стороне улицы Металлургов (от автодороги Пермь — Екатеринбург до Репина).

А с 7:00 до 10:00 движение остановят по проспекту Ленина (от 8 Марта до площади Кирова), по площади Кирова (от проспекта Ленина до улицы Мира), по улице Мира (от Малышева до Первомайской), по Толмачева (от проспекта Ленина до Царской), по улице Царской (от Толмачева до Николая Никонова ), по улице Бориса Ельцина (от 8 Марта до Челюскинцев), по 8 Марта (от проспекта Ленина до улицы Бориса Ельцина).

Также с 00:00 4 августа до 00:00 6 августа будет запрещена парковка на площади 1905 года.

А 5 августа с 7:00 до 14:00 будет закрыто движение транспорта по дороге Пермь — Екатеринбург с 343-го по 345-й километр (обратное направление).

Маршрут и дистанции марафона будут традиционными. На выбор — дистанции 3, 10, 21 и 42 километра. Стартовать атлеты будут на площади 1905 года. В стартовом городке можно будет воспользоваться услугами массажистов, выгравировать свой результат на медали финишера, поесть.

Кстати, в этом году участникам марафона будут выдавать необычные квадратные медали — посмотреть их можно здесь. А здесь — большой фоторепортаж с финиша «Европы — Азии» в прошлом году.