Ещё
В центр не проехать: в мэрии рассказали, как будут перекрывать движение для марафона «Европа Азия»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Мутко попал в немилость ФИФА
Мутко попал в немилость ФИФА

В центр не проехать: в мэрии рассказали, как будут перекрывать движение для марафона «Европа Азия» 

e1.ru 12 июля 2018
Фото: e1.ru
В мэрии рассказали, как будут перекрывать движение в центре Екатеринбурга во время марафона «Европа — Азия», который пройдет 5 августа. Ожидается, что в забеге примут участие 7 тысяч спортсменов.
Как сообщает пресс-служба мэрии, 5 августа с 00:00 до 18:00 будет закрыто движение всех видов транспорта по проспекту Ленина от переулка Банковского до улицы 8 Марта; с 7:00 до 15:00 — по проспекту Ленина (от Репина до переулка Банковского), по Репина (от Металлургов до проспекта Ленина), по четной стороне улицы Металлургов (от автодороги Пермь — Екатеринбург до Репина).
А с 7:00 до 10:00 движение остановят по проспекту Ленина (от 8 Марта до площади Кирова), по площади Кирова (от проспекта Ленина до улицы Мира), по улице Мира (от Малышева до Первомайской), по Толмачева (от проспекта Ленина до Царской), по улице Царской (от Толмачева до Николая Никонова), по улице Бориса Ельцина (от 8 Марта до Челюскинцев), по 8 Марта (от проспекта Ленина до улицы Бориса Ельцина).
Также с 00:00 4 августа до 00:00 6 августа будет запрещена парковка на площади 1905 года.
А 5 августа с 7:00 до 14:00 будет закрыто движение транспорта по дороге Пермь — Екатеринбург с 343-го по 345-й километр (обратное направление).
Маршрут и дистанции марафона будут традиционными. На выбор — дистанции 3, 10, 21 и 42 километра. Стартовать атлеты будут на площади 1905 года. В стартовом городке можно будет воспользоваться услугами массажистов, выгравировать свой результат на медали финишера, поесть.
Кстати, в этом году участникам марафона будут выдавать необычные квадратные медали — посмотреть их можно здесь. А здесь — большой фоторепортаж с финиша «Европы — Азии» в прошлом году.
e1.ru: последние новости
Решающий матч: следим за игрой между Россией и Хорватией из фан-зоны ЦПКиО с тысячами болельщиков В Самаре сборная Англии обыграла шведов и вышла в полуфинал ЧМ Кошка E1.RU предсказала результат: сборная России проведет исторический матч с Хорватией
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава ФИФА вынес вердикт ЧМ в России294
Внешность спортсменки вызвала скандал на юниорском ЧМ12
ФИФА высказалась о «сексизме» на ЧМ
Черчесова насторожили «Усы надежды»
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине639
Видео
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:12
Бузова едва не лишила Овечкина Кубка Стэнли
Хоккей Прочее
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
04:02
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00:22
Глава ФИФА вынес вердикт ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:56
Как заработать на финальных матчах ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018 Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение