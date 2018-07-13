Ещё
Замглавы администрации президента заявил, что футбол объединил все нации России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Замглавы администрации президента заявил, что футбол объединил все нации России 

ТАСС 3 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Чемпионат мира по футболу внес большой вклад в сплочение всего многонационального народа России, сообщил в пятницу заместитель руководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов на заседании президиума Совета по межнациональным отношениям.
"Успешное проведение турнира и выступление нашей сборной — колоссальный вклад в сплочение нации. Наша страна продемонстрировала всему миру единство народов, культуру гостеприимства и радушный прием. Это настоящий праздник футбола, наполненный неповторимой атмосферой дружбы народов", — отметил он.
На заседании обсуждались текущие вопросы развития межнациональных отношений. В частности, речь зашла о принятии плана реализации Стратегии государственной национальной политики РФ до 2025 года. Как отметил вице-премьер Виталий Мутко, соответствующий документ будет принят осенью текущего года.
"До 1 октября он должен быть сделан. Этот документ будет ориентиром для всех федеральных органов власти и субъектов", — сказал Мутко.
Члены совета также обсудили исполнение поручений президента страны относительно разработки закона об адаптации и интеграции иностранных граждан, мониторинга и предотвращения конфликтных ситуаций на национальной почве, совершенствование программы госнацполитики и созданию Дома национальностей России.
ТАСС: последние новости
Дворкович: ФК "Ростов" может найти решение финансовой проблемы по игре на "Ростов-Арене" Витсель: футболистам сборной Бельгии важно победить англичан в матче за третье место ЧМ Дворкович: болельщики должны дать оценку организации чемпионата мира по футболу в России
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Выход Хорватии в финал — беда мирового футбола»
Внешность спортсменки вызвала скандал на юниорском ЧМ65
Мутко попал в немилость ФИФА
ФИФА высказалась о «сексизме» на ЧМ26
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине646
Видео
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:12
Бузова едва не лишила Овечкина Кубка Стэнли
Хоккей Прочее
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
04:02
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00:22
Глава ФИФА вынес вердикт ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:56
Как заработать на финальных матчах ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018 Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение