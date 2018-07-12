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Мособлизбирком зарегистрировал Воробьева кандидатом в губернаторы Подмосковья
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Мособлизбирком зарегистрировал Воробьева кандидатом в губернаторы Подмосковья 

Rambler News Service 3 часа назад
Фото: MosDay.ru
Московская областная избирательная комиссия зарегистрировала действующего губернатора московской области Андрея Воробьева в качестве кандидата на выборах главы региона, пишет РИАМО.
Кандидатура Воробьева была выдвинута партией «Единая Россия». Выборы губернатора Московской области состоятся в единый день голосования 9 сентября.
Ранее Мособлизбирком зарегистрировал в качестве кандидатов на выборы губернатора Подмосковья Бориса Надеждина от «Партии Роста», Игоря Чистюхина от партии «Справедливая Россия», Кирилла Жигарева от ЛДПР и Константина Черемисова от КПРФ.
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