Омичей зовут посмотреть на «Весёлые старты» с собаками

На стадионе областного центра спортивно-служебного собаководства в воскресенье, 15 июля, пройдут эстафеты хозяев собак и их питомцев.

В соревнованиях по принципу мастершафта — усложнённого вида эстафеты — примут участие три команды: детская, женская и мужская, в каждой по 20 человек их собак.

Некоторые участники детской команды выйдут на старт с немецкими овчарками. В их числе четырёхлетняя Настя Раздорская (в прошлом году выступала со шпицем), Никита Святошенко (6 лет), Андрей Калюжный (12 лет), старшеклассницы Настя Мурзина и Настя Токарева.

«И дрессировщиков, и собак мы проверим на слаженность работы, скорость, отвагу, сообразительность. Соревнования позволяют владельцам раскрыть потенциал своего питомца, а ещё это самые веселые и увлекательные соревнования летнего сезона», — рассказал один из организаторов, инструктор омского центра служебного собаководства Юрий Белоусов

Соревнования начнутся в 10.00 на стадионе ОЦССС (Красноярский тракт, напротив остановки «Завод Пластмасс»).