VI Всероссийская летняя универсиада 2018 года 

Финальные соревнования по настольному теннису
С 20 по 24 июня 2018 года в г. Белгороде состоялись соревнования по настольному теннису. По результатам соревнований победителями и призерами стали:
Юноши
1 место — ПГАФКСиТ, Республика Татарстан;
2 место — МГТУ, Челябинская область;
3 место — РУТ (МИИИТ), г. Москва;
4 место — КГУФКСТ, Краснодарский край.
Девушки
1 место — МГТУ, Челябинская область;
2 место — ПГАФКСиТ, Республика Татарстан;
3 место — РУТ (МИИИТ), г. Москва;
4 место — КГУФКСТ, Краснодарский край.
Финальные соревнования по самбо
С 22 по 24 июня 2018 года в г. Омске состоялись соревнования по самбо. По результатам соревнований победителями и призерами стали:
1 место — КГУФКСТ, Краснодарский край;
2 место — Сиб ГУФК, Омская область;
3 место — ДФУ, Приморский край.
Личное первество:
Весовая категория до 62 кг:
1 место — Мнацаканян Владимир (КГУФКСТ, Краснодарский край).
Весовая категория до 68 кг:
1 место — Каракизиди Савва (КГУФКСТ, Краснодарский край).
Весовая категория до 74 кг:
1 место — Евгеньев Владимир (КГУФКСТ, Краснодарский край).
Весовая категория до 82 кг:
2 место — Пучков Святослав (КГУФКСТ, Краснодарский край).
Весовая категория до 90 кг:
1 место — Палян Карлеен (КГУФКСТ, Краснодарский край).
Весовая категория свыше 100 кг:
2 место — Мгоев Джамал (КГУФКСТ, Краснодарский край).
Финальные соревнования по тхэквондо-ВТФ С 22 по 25 июня 2018 года в г. Белгороде состоялись соревнования по тхэквондо-ВТФ. По результатам соревнований победителями и призерами стали:
1 место — ГЦОЛИФК, г. Москва;
2 место — КГУФКСТ, Краснодарский край;
3 место — ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет физической культуры», Челябинская область.
Финальные соревнования по гандболу
С 21 по 26 июня 2018 года в г. Белгороде состоялись соревнования по гандболу. По результатам соревнований победителями и призерами стали:
Юноши:
1 место — БГТУ им. В. Г. Шухова, г. Белгород;
2 место — НГУ ФК, СиЗ им. П. Ф. Лесгафта, г. Санкт-Петербург;
3 место — СибГУФКиС, г. Омск.
4 место — КГУФКСТ, Краснодарский край.
Девушки:
1 место — УдГУ, г. Ижевск;
2 место — КГУФКСТ, Краснодарский край;
3 место — ДВФУ, г. Владивосток.
Финальные соревнования по бадминтону
С 25 по 29 июня 2018 года в г. Саратове состоялись соревнования по бадминтону. По результатам соревнований победителями и призерами стали:
1 место — ПГАФКСиТ, Республика Татарстан;
2 место — НиНГУ им. Н. И. Лобачевского, Нижегородская область;
3 место — СибГУФКиС, г. Омск;
4 место — КубГУ, Краснодарский край.
Финальные соревнования по плаванию
С 25 по 29 июня 2018 года в г. Омске состоялись соревнования по плаванию. По результатам соревнований победителями и призерами стали:
1 место — ПГАФКСиТ, Республика Татарстан;
2 место — ДВФУ, г. Владивосток;
3 место — НГУ ФК, СиЗ им. П. Ф. Лесгафта, г. Санкт-Петербург;
4 место — Кубанский ГАУ, Краснодарский край;
6 место — КГУФКСТ, Краснодарский край.
Личный зачет:
Мужчины, 100 м брасс:
3 место — Сальников Александр (Кубанский ГАУ, Краснодарский край).
Мужчины, 100 м вольный стиль:
3 место — Чепелев Павел (Кубанский ГАУ, Краснодарский край).
Мужчины, 50 м на спине:
2 место — Бабченко Никита (КГУФКСТ, Краснодарский край).
Мужчины, 100 м на спине:
1 место — Бабченко Никита (КГУФКСТ, Краснодарский край).
Женщины, 100 м на спине:
3 место — Маринина Анастасия (КГУФКСТ, Краснодарский край).
Мужчины, 200 м комплексное плавание:
1 место — Осипенко Александр (КГУФКСТ, Краснодарский край). ;
3 место — Сальников Александр (Кубанский ГАУ, Краснодарский край).
Финальные соревнования по фехтованию
С 25 по 30 июня 2018 года в г. Белгороде состоялись соревнования по фехтованию. По результатам соревнований победителями и призерами стали:
1 место — СГАФКСТ, Смоленская область;
2 место — НГУ ФК, СиЗ им. П. Ф. Лесгафта, г. Санкт-Петербург;
3 место — ГЦОЛИФК, г. Москва;
6 место — КГУФКСТ, Краснодарский край.
Финальные соревнования по волейболу
С 27 июня по 5 июля 2018 года в г. Белгороде состоялись соревнования по волейболу. По результатам соревнований победителями и призерами стали:
Женщины
1 место — УрГЭУ, Свердловская область;
2 место — СибГУФКСиТ, Омская область;
3 место — ТГУ, Тамбовская область;
16 место — КГУФКСТ, Краснодарский край.
Мужчины
1 место — ПовГАФКСиТ, Республика Татарстан;
2 место — БелГУ, Белгородская область;
3 место — МГАФК, Московская область;
12 место — КГУФКСТ, Краснодарский край.
Финальные соревнования по легкой атлетике
С 29 июня по 3 июля 2018 года в г. Смоленске состоялись соревнования по легкой атлетике. По результатам соревнований победителями и призерами стали:
1 место — ПГУ, Пензенская область;
2 место — НГУ ФК, СиЗ им. П. Ф. Лесгафта, г. Санкт-Петербург;
3 место — ГЦОЛИФК, г. Москва;
6 место — КГУФКСТ, Краснодарский край.
Личное первенство:
Женщины, бег 100 м:
3 место — Ткаченко Ольга (КГУФКСТ, Краснодарский край).
Мужчины, бег 200 м:
2 место — Плохой Евгений (КГУФКСТ, Краснодарский край).
Женщины, бег 800 м:
2 место — Алексеева Екатерина (КГУФКСТ, Краснодарский край).
Мужчины, бег 1500 м:
1 место — Плохотников Константин (КГУФКСТ, Краснодарский край).
Мужчины, бег 3000 м с препятствиями:
1 место — Калашников Юрий (КГУФКСТ, Краснодарский край).
Мужчины, прыжок в высоту:
2 место — Бадунц Тигран (КГУФКСТ, Краснодарский край).
Женщины, прыжок в высоту:
3 место — Зеликова Жанна (КГУФКСТ, Краснодарский край).
Мужчины, метание молота:
2 место — Волик Глеб (КГУФКСТ, Краснодарский край).
Женщины, метание копья:
2 место — Маилова Эмма (КГУФКСТ, Краснодарский край).
Финальные соревнования по регби-7 Со 2 по 5 июля 2018 года в г. Белгороде состоялись соревнования по регби-7. По результатам соревнований победителями и призерами стали:
1 место — КГУФКСТ, Краснодарский край;
2 место — МАИ, Москва;
3 место — СибФУ, Красноярский край.
Финальные соревнования по боксу
Со 2 по 8 июля 2018 года в г. Омске состоялись соревнования по боксу. По результатам соревнований победителями и призерами стали:
1 место — НГУ ФК, СиЗ им. П. Ф. Лесгафта, г. Санкт-Петербург;
2 место — КГУФКСТ, Краснодарский край;
3 место — НИТУ МИСиС, г. Москва.
Личное первенство:
Весовая категория до 49 кг:
2 место — Прокопьев Михаил (КГУФКСТ, Краснодарский край).
Весовая категория до 60 кг:
1 место — Григорян Анатолий (КГУФКСТ, Краснодарский край).
Весовая категория до 64 кг:
2 место — Зубко Дмитрий (КубГУ, Краснодарский край);
3 место — Капустин Василий (КГУФКСТ, Краснодарский край).
Весовая категория до 69 кг:
3 место — Панян Сергей (КГУФКСТ, Краснодарский край).
Весовая категория до 75 кг:
2 место — Констанян Роман (КГУФКСТ, Краснодарский край).
Весовая категория свыше 91 кг:
2 место — Хачетлов Ислам (КГУФКСТ, Краснодарский край).
По итогам общекомандного первенства среди высших учебных заведений Российской Федерации места распределились следующим образом:
1 место — Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, Краснодарский край (впервые за всю историю);
2 место — Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, Омская область;
3 место — Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта, г. Санкт-Петербург.
По итогам общекомандного первенства среди субъектов Российской Федерации места распределились следующим образом:
1 место — г. Москва;
2 место — Краснодарский край;
3 место — г. Санкт-Петербург.