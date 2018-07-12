VI Всероссийская летняя универсиада 2018 года

Финальные соревнования по настольному теннису

С 20 по 24 июня 2018 года в г. Белгороде состоялись соревнования по настольному теннису. По результатам соревнований победителями и призерами стали:

Юноши

1 место — ПГАФКСиТ, Республика Татарстан;

2 место — МГТУ , Челябинская область;

3 место — РУТ (МИИИТ), г. Москва;

4 место — КГУФКСТ, Краснодарский край.

Девушки

1 место — МГТУ, Челябинская область;

2 место — ПГАФКСиТ, Республика Татарстан;

3 место — РУТ (МИИИТ), г. Москва;

4 место — КГУФКСТ, Краснодарский край.

Финальные соревнования по самбо

С 22 по 24 июня 2018 года в г. Омске состоялись соревнования по самбо. По результатам соревнований победителями и призерами стали:

1 место — КГУФКСТ, Краснодарский край;

2 место — Сиб ГУФК, Омская область;

3 место — ДФУ, Приморский край.

Личное первество:

Весовая категория до 62 кг:

1 место — Мнацаканян Владимир (КГУФКСТ, Краснодарский край).

Весовая категория до 68 кг:

1 место — Каракизиди Савва (КГУФКСТ, Краснодарский край).

Весовая категория до 74 кг:

1 место — Евгеньев Владимир (КГУФКСТ, Краснодарский край).

Весовая категория до 82 кг:

2 место — Пучков Святослав (КГУФКСТ, Краснодарский край).

Весовая категория до 90 кг:

1 место — Палян Карлеен (КГУФКСТ, Краснодарский край).

Весовая категория свыше 100 кг:

2 место — Мгоев Джамал (КГУФКСТ, Краснодарский край).

Финальные соревнования по тхэквондо-ВТФ С 22 по 25 июня 2018 года в г. Белгороде состоялись соревнования по тхэквондо-ВТФ. По результатам соревнований победителями и призерами стали:

1 место — ГЦОЛИФК, г. Москва;

2 место — КГУФКСТ, Краснодарский край;

3 место — ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет физической культуры», Челябинская область.

Финальные соревнования по гандболу

С 21 по 26 июня 2018 года в г. Белгороде состоялись соревнования по гандболу. По результатам соревнований победителями и призерами стали:

Юноши:

1 место — БГТУ им. В. Г. Шухова, г. Белгород;

2 место — НГУ ФК, СиЗ им. П. Ф. Лесгафта, г. Санкт-Петербург;

3 место — СибГУФКиС, г. Омск.

4 место — КГУФКСТ, Краснодарский край.

Девушки:

1 место — УдГУ, г. Ижевск;

2 место — КГУФКСТ, Краснодарский край;

3 место — ДВФУ, г. Владивосток.

Финальные соревнования по бадминтону

С 25 по 29 июня 2018 года в г. Саратове состоялись соревнования по бадминтону. По результатам соревнований победителями и призерами стали:

1 место — ПГАФКСиТ, Республика Татарстан;

2 место — НиНГУ им. Н. И. Лобачевского, Нижегородская область;

3 место — СибГУФКиС, г. Омск;

4 место — КубГУ, Краснодарский край.

Финальные соревнования по плаванию

С 25 по 29 июня 2018 года в г. Омске состоялись соревнования по плаванию. По результатам соревнований победителями и призерами стали:

1 место — ПГАФКСиТ, Республика Татарстан;

2 место — ДВФУ, г. Владивосток;

3 место — НГУ ФК, СиЗ им. П. Ф. Лесгафта, г. Санкт-Петербург;

4 место — Кубанский ГАУ, Краснодарский край;

6 место — КГУФКСТ, Краснодарский край.

Личный зачет:

Мужчины, 100 м брасс:

Мужчины, 100 м вольный стиль:

3 место — Чепелев Павел (Кубанский ГАУ, Краснодарский край).

Мужчины, 50 м на спине:

2 место — Бабченко Никита (КГУФКСТ, Краснодарский край).

Мужчины, 100 м на спине:

1 место — Бабченко Никита (КГУФКСТ, Краснодарский край).

Женщины, 100 м на спине:

Мужчины, 200 м комплексное плавание:

3 место — Сальников Александр (Кубанский ГАУ, Краснодарский край).

Финальные соревнования по фехтованию

С 25 по 30 июня 2018 года в г. Белгороде состоялись соревнования по фехтованию. По результатам соревнований победителями и призерами стали:

1 место — СГАФКСТ, Смоленская область;

2 место — НГУ ФК, СиЗ им. П. Ф. Лесгафта, г. Санкт-Петербург;

3 место — ГЦОЛИФК, г. Москва;

6 место — КГУФКСТ, Краснодарский край.

Финальные соревнования по волейболу

С 27 июня по 5 июля 2018 года в г. Белгороде состоялись соревнования по волейболу. По результатам соревнований победителями и призерами стали:

Женщины

1 место — УрГЭУ, Свердловская область;

2 место — СибГУФКСиТ, Омская область;

3 место — ТГУ, Тамбовская область;

16 место — КГУФКСТ, Краснодарский край.

Мужчины

1 место — ПовГАФКСиТ, Республика Татарстан;

2 место — БелГУ, Белгородская область;

3 место — МГАФК, Московская область;

12 место — КГУФКСТ, Краснодарский край.

Финальные соревнования по легкой атлетике

С 29 июня по 3 июля 2018 года в г. Смоленске состоялись соревнования по легкой атлетике. По результатам соревнований победителями и призерами стали:

1 место — ПГУ, Пензенская область;

2 место — НГУ ФК, СиЗ им. П. Ф. Лесгафта, г. Санкт-Петербург;

3 место — ГЦОЛИФК, г. Москва;

6 место — КГУФКСТ, Краснодарский край.

Личное первенство:

Женщины, бег 100 м:

3 место — Ткаченко Ольга (КГУФКСТ, Краснодарский край).

Мужчины, бег 200 м:

2 место — Плохой Евгений (КГУФКСТ, Краснодарский край).

Женщины, бег 800 м:

Мужчины, бег 1500 м:

1 место — Плохотников Константин (КГУФКСТ, Краснодарский край).

Мужчины, бег 3000 м с препятствиями:

Мужчины, прыжок в высоту:

2 место — Бадунц Тигран (КГУФКСТ, Краснодарский край).

Женщины, прыжок в высоту:

3 место — Зеликова Жанна (КГУФКСТ, Краснодарский край).

Мужчины, метание молота:

2 место — Волик Глеб (КГУФКСТ, Краснодарский край).

Женщины, метание копья:

2 место — Маилова Эмма (КГУФКСТ, Краснодарский край).

Финальные соревнования по регби-7 Со 2 по 5 июля 2018 года в г. Белгороде состоялись соревнования по регби-7. По результатам соревнований победителями и призерами стали:

1 место — КГУФКСТ, Краснодарский край;

3 место — СибФУ, Красноярский край.

Финальные соревнования по боксу

Со 2 по 8 июля 2018 года в г. Омске состоялись соревнования по боксу. По результатам соревнований победителями и призерами стали:

1 место — НГУ ФК, СиЗ им. П. Ф. Лесгафта, г. Санкт-Петербург;

2 место — КГУФКСТ, Краснодарский край;

3 место — НИТУ МИСиС, г. Москва.

Личное первенство:

Весовая категория до 49 кг:

Весовая категория до 60 кг:

1 место — Григорян Анатолий (КГУФКСТ, Краснодарский край).

Весовая категория до 64 кг:

2 место — Зубко Дмитрий (КубГУ, Краснодарский край);

3 место — Капустин Василий (КГУФКСТ, Краснодарский край).

Весовая категория до 69 кг:

3 место — Панян Сергей (КГУФКСТ, Краснодарский край).

Весовая категория до 75 кг:

2 место — Констанян Роман (КГУФКСТ, Краснодарский край).

Весовая категория свыше 91 кг:

2 место — Хачетлов Ислам (КГУФКСТ, Краснодарский край).

По итогам общекомандного первенства среди высших учебных заведений Российской Федерации места распределились следующим образом:

1 место — Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, Краснодарский край (впервые за всю историю);

2 место — Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, Омская область;

3 место — Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта, г. Санкт-Петербург.

По итогам общекомандного первенства среди субъектов Российской Федерации места распределились следующим образом:

1 место — г. Москва;

2 место — Краснодарский край;

3 место — г. Санкт-Петербург.