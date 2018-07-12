В РФ может появиться День российского футбола 

22 октября — в день рождения легендарного советского вратаря Льва Яшина — предлагают учредит новый праздник. Инициативу о Дне российского футбола анонсировали во фракции "Единой России".
Законопроект на эту тему будет внесен сегодня, сообщил депутат Дмитрий Белик на заседании нижней палаты парламента.
Лев Яшин был первым вратарем в советском футболе, кто провел сто игр «на ноль» (не пропустив ни одного мяча), он является лучшим вратарем XX века по версии ФИФА, объяснил выбор именно его в качестве символа парламентарий. Кстати, Яшин изображен на официальном плакате чемпионата мира по футболу 2018 года.
Исторические достижения российской сборной на завершающемся чемпионате мира по футболу должны стать толчком для развития футбола и других видов спорта по всей России, считает инициатор, отмечая преемственность поколений.
— Мы видим, что у нас есть достойные преемники Льва Ивановича Яшина: Игорь Акинфеев, который «тащил» мыслимые и немыслимые мячи на этом чемпионате мира и выручал нашу сборную, прекрасные голы, которые забивал Денис Черышев, — перечислил депутат. — Артем Дзюба — человек, которого полюбила вся страна за его эмоциональность, за его искренность, его патриотизм, за то, что он сделал для сборной и стал настоящим лидером.