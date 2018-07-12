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Чемпион Европы Ильяс Бекбулатов не выступит на чемпионате России
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Чемпион Европы Ильяс Бекбулатов не выступит на чемпионате России 

Mirmol.ru 8 часов назад
Фото: Mirmol.ru
Чемпион Европы Ильяс Бекбулатов не выступит на чемпионате РоссииЧлен сборной России по вольной борьбе, чемпион Европы Ильяс Бекбулатов не примет участия в чемпионате России, который пройдет 3-5 августа в Подмосковье.
Об этом сообщил главный тренер российских вольников Дзамболат Тедеев.
«Ильяс Бекбулатов освобожден от чемпионата России. Но по завершении чемпионата мы будем рассматривать Ильяса для участия в чемпионате мира, наравне с чемпионом страны в весе до 65 кг. Борцы будут отправлены на международный турнир, по итогам которого и будет принято решение», — пояснил Тедеев.
По словам наставника сборной, другой дагестанский вольник, причем чемпионата мира, двукратный чемпион Европы Гаджимурад Рашидов выступит на чемпионате России в весовой категории до 65 кг:
«Также будет в какой-то мере освобожден и Гаджимурад Рашидов — но он будет бороться на чемпионате России на вес выше — в категории до 65 кг. И он также будет претендовать на участие в чемпионате мира (в весе до 61 кг) наравне с победителем чемпионата страны».
Фото: Минспорт РД
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