Четыре претендента на пост главы Подмосковья утратили статус кандидата

"Избирательная комиссия Московской области решила отказать Николаю Дижуру, выдвинутому кандидатом на должность губернатора Московской области [от] политической партии «Яблоко», в регистрации кандидатом на должность губернатора Московской области", — говорится в решении комиссии. Аналогичные решения были приняты в отношении Дуленкова, Рязанова и Шингаркина.

Ранее сообщалось, что эти кандидаты не сдали в положенный срок необходимые документы и листы поддержки для прохождения муниципального фильтра. Он составлял 196 подписей депутатов и глав муниципальных образований.