Четыре претендента на пост главы Подмосковья утратили статус кандидата 

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Николай Дижур от партии «Яблоко», Алексей Дуленков от Партии народной свободы (Парнас), Владимир Рязанов от партии «Коммунисты России» и Максим Шингаркин от партии «Родина» утратили статус кандидатов на должность губернатора Московской области. Соответствующее решение приняла избирательная комиссия Московской области в четверг на заседании, передает корреспондент ТАСС.
"Избирательная комиссия Московской области решила отказать Николаю Дижуру, выдвинутому кандидатом на должность губернатора Московской области [от] политической партии «Яблоко», в регистрации кандидатом на должность губернатора Московской области", — говорится в решении комиссии. Аналогичные решения были приняты в отношении Дуленкова, Рязанова и Шингаркина.
Ранее сообщалось, что эти кандидаты не сдали в положенный срок необходимые документы и листы поддержки для прохождения муниципального фильтра. Он составлял 196 подписей депутатов и глав муниципальных образований.
К следующему этапу избирательной кампании перешли кандидаты: Андрей Воробьев от партии «Единая Россия», Лилия Белова от «Альянса зеленых», Константин Черемисов от КПРФ, Борис Надеждин от Партии роста, Кирилл Жигарев от ЛДПР и Игорь Чистюхин от "Справедливой России". Мособлизбирком уже зарегистрировал их. Выборы губернатора Московской области пройдут в единый день голосования, 9 сентября.