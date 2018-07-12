Михаил Колмаков выиграл второй этап Мировой серии по паратриатлону

Фото из соцсети «Фейсбук»Михаил Колмаков выиграл второй этап Мировой серии по паратриатлонуВесной в «Нижегородском спорте» было опубликовано большое интервью с Михаилом Колмаковым. 38-летний паратриатлонист тогда одержал победу на первом этапе Кубка мира, в Австралии. Сейчас Михаил дал ещё один великолепный повод для публикации: 30 июня в итальянском городе Изео подопечный Сергея Карачарова выиграл второй этап Мировой серии по паратриатлону (Iseo — Franciacorta ITU World Paratriathlon Series).

Россияне в Италии

Вот что рассказала об этих соревнованиях на сайте федерации спорта лиц с ПОДА старший тренер сборной России по паратриатлону Марина Никитина

«Мировая серия по паратриатлону проходит в три этапа. Первый этап завершился в Японии в мае, на нём мы завоевали две серебряные медали. На нынешнем этапе россияне стали обладателями двух золотых наград. Третий этап будет проходить в Канаде в конце июля.

На прошедших соревнованиях сборная России заняла третье место в неофициальном командном зачёте, оставив позади 13 команд, включая сильные сборные Австралии и Нидерландов. Выиграла команда Великобритании: 2 золотые, 4 серебряные и 2 бронзовые медали. На второй строчке команда США: 2 золотые и 1 бронзовая медали. Кроме того, наши паратриатлонисты на этих соревнованиях опередили многих именитых спортсменов».

Михаил Колмаков выступал в классе PTS 4 и стал лучшим. По итогам плавания на 750 метров, велогонки на 20 километров и бега на 5 км он показал результат 1 час 5 минут 17 секунд. Спор за медали нижегородец выиграл, в частности, у серебряного призёра чемпионата мира 2017 года Стивена Кроули из Великобритании и бронзового призёра тех состязаний американца Джимми Брауна. Своими впечатлениями от выступления в Изео чемпион поделился с нашим изданием.

— Поздравляем вас, Михаил, вы впервые выиграли этап Мировой серии.

— Спасибо. Когда стоял на пьедестале, такие чувства переполняли! Был очень рад и горд, что та работа, которую мы проделали с моим тренером Сергеем Карачаровым, не прошла зря.

— Ожидали, что сможете завоевать золото? Ведь на первом этапе Мировой серии, в японском городе Йокогама, вы оказались лишь пятым.

— Реально оценивая свои силы, я надеялся попасть в тройку, на победу, если честно, не рассчитывал. Но вообще в Йокогаме случился форс-мажор: я упал на дистанции, поэтому и занял только пятое место. А в Италии упал британец Кроули, один из сильнейших соперников, который в результате сошёл. С другим моим оппонентом, французом, что-то случилось во время бега. Может, жара повлияла (было плюс тридцать пять), может, ещё что-то, но он очень долго преодолевал свой этап.

На очереди Эстония, Канада и Австралия

— Как вы справились с таким температурным режимом?

— Я был готов к жаре. Когда мы готовились к этому старту, знали, что в такое время в Японии пекло. Поэтому проводили тренировки в обеденное время, когда и у нас было за тридцать градусов.

— На соревнованиях вам сразу удалось захватить лидерство?

— Нет, я вышел вперёд только на последнем этапе, во время бега. Хорошую конкуренцию мне составил испанец Алехандро Санчез Паломеро. Мы всю дорогу с ним соперничали. В плавании он меня обошёл, я финишировал только шестым. Плавание — мой самый слабый вид. После велогонки я занимал уже третью позицию и максимально к испанцу приблизился. А вот во время бега его обогнал и в итоге выиграл. Алехандро занял второе место (от Колмакова отстал на 14 секунд. — Прим. авт.), третьим был японец Хидеки Уда.

— После победы в Италии ваш рейтинг вырос?

— Да, эта медаль высшей пробы добавила мне значительное количество очков. Благодаря им, надеюсь, к концу года смогу войти в пятёрку сильнейших паратриатлонистов. Сейчас я занимаю восьмое место.

— Как после соревнований вас встретили домашние — супруга, дочки, сынуля?

— Конечно, тоже были очень рады моему успеху. Рады и удивлены. Испекли пирог со щавелём, — смеётся Михаил.

— Каковы дальнейшие планы? Получится немного отдохнуть?

— Пока нет. Уже в понедельник, 9 июля, улетаем в Эстонию (мы беседовали с Михаилом накануне. — Прим. авт.). 19-го я буду там стартовать на чемпионате Европы. А 25 июля уезжаем на третий этап Мировой серии — в Канаду. Когда вернёмся, месяца полтора будет восстановительно-подготовительный период. В сентябре у меня чемпионат мира в Австралии.

— Желаем вам успешных выступлений, будем за вас болеть!

— Большое спасибо