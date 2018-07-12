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Лучшая девушка-лайнсмен
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Лучшая девушка-лайнсмен 

Нижегородская правда 8 часов назад
Фото: Нижегородская правда
Фото из личного архива Анастасии КурашовойЛучшая девушка-лайнсменВ этом месяце подготовку к следующему чемпионату Женской хоккейной лиги начали игроки «СКИФа». Будет предсезонка и у арбитров. Лучшим линейным судьёй по итогам сезона 2017/18 признана прошлогодняя выпускница нашего училища олимпийского резерва Анастасия КУРАШОВА, несколько лет назад обосновавшаяся на Нижегородчине. С ней поговорил корреспондент «НС».
БЕЗ ДРАК НЕ ОБОЙТИСЬ
— Я отработала на восемнадцати матчах регулярного чемпионата и четырёх играх плей-офф, в том числе двух финальных, — рассказывает Анастасия. — Каждый матч был по-своему интересным, но встречи финальной серии всё равно стояли особняком. У меня получилась максимальная концентрация — отсудила безошибочно. Это были второй и третий матчи «Агидели» и «Торнадо». В Уфе «Агидель» выиграла 3:2, а в Дмитрове — 4:1, после чего серия до трёх побед завершилась. В бригадах было по два главных судьи, и обе встречи обслуживала Арина Устинова из Санкт-Петербурга. Она стала лучшим главным арбитром сезона.
— А вы — единственная, кого признали лучшим лайнсменом. Это первый такой успех?
— Второй. Сначала меня удостоили такой чести по окончании первого сезона Женской хоккейной лиги, в 2016 году. Судить сейчас оказалось интереснее в том смысле, что тогда не было плей-офф. Это особый накал, особые эмоции на площадке.
— И в драках пришлось «поучаствовать»?
— Да они чуть ли не в каждой игре бывают — и в регулярном чемпионате, и в плей-офф. Мне кажется, у нас потасовок даже больше, чем в мужском хоккее. Девчонок сильнее захлёстывают эмоции, а выплёскивают их в драках. Ещё я сужу нижегородские соревнования юношей, так их тоже приходится разнимать. Считаю, что хоккей без драк — не хоккей. Вот в футболе они выглядели бы странно.
— Кстати, футбольный чемпионат мира смотрите?
— Да, и горжусь сборной России. Но включаю матчи не только с её участием. Притом раньше я футбол не смотрела — казалось, что это скучно. Зато любила и люблю играть сама. В частности, судьи играют в футбол на разминках перед матчами ЖХЛ. В нынешнем году мы практиковали футбол перед играми хоккейного чемпионата мира.
БОЛЬШАЯ МЕЧТА
— Пожалуйста, расскажите о мировом первенстве.
— Это был мой дебют. Судила группу А второго дивизиона чемпионата мира. (Есть топ-дивизион и две группы первого. — Прим. авт.) Турнир проходил с 31 марта по 6 апреля в словенском городе Марибор. Я работала во все игровые дни — на пяти матчах: Мексика — Словения, Австралия — Мексика, КНДР — Словения, Австралия — КНДР, КНДР — Мексика. Не довелось судить лишь на матчах сборных Нидерландов и Великобритании. Эмоции — непередаваемые! И фантастическое ощущение того, что международные соревнования — реальность, что можно судить и на Олимпийских играх, как Арина Устинова. Маленькая мечта — я про чемпионат мира — сбылась, теперь нужно сделать всё, чтобы сбылась мечта большая.
— Тогда вопрос на околоолимпийскую тему. В минувшем сезоне из-за Игр в Пхёнчхане в ЖХЛ была полуторамесячная пауза. Чем её заполняли?
— Занималась силовыми упражнениями, ходила на каток. Бегала, представляя, что рядом баллоны. У нас есть такой судейский норматив, когда мы оббегаем поставленные на льду баллоны, в том числе при движении спиной вперёд. Ещё я играла в хоккей с мужчинами-любителями. Ну и судила, конечно. Детский хоккей шёл своим чередом, меня назначали на эти игры. А даёт назначения известный нижегородский и российский арбитр Алексей Анатольевич Зайцев. Именно он меня всему научил, верил в меня, и благодаря ему я достигла таких результатов. Можно сказать, Алексей Анатольевич — один из моих ориентиров.
— А на кого ещё ориентируетесь в качестве хоккейного судьи?
— Опять же на нижегородцев. Павел Комаров — главный судья КХЛ, Евгений Стрельцов — линейный. Денис Тарасов тоже был лайнсменом в Континентальной хоккейной лиге, но перешёл в ВХЛ, где работает главным арбитром. Они — пример для меня. За ними хочется тянуться, от них узнаю что-то новое. Иногда вместе с арбитрами КХЛ удаётся судить игры юношей — это несомненный опыт. В перерывах и после матчей мне что-то подсказывают — я прислушиваюсь к этим советам, применяю их на играх ЖХЛ.
ВМЕСТЕ СО ЗВЁЗДАМИ
Настя, как вообще вы оказались в хоккее?
— Я родом из якутского города Нерюнгри. В школе мы с первого класса вместо уроков физкультуры ездили на каток, девчонки учились играть в хоккей у Александра Владимировича Литвинцева. После двух лет занятий родители перевели меня в другой класс, поездки на каток прекратились, но в пятом классе мой первый тренер взял меня к себе в команду. Девочки из неё, и я в их числе, вместе с Александром Владимировичем отправились в Красноярск, затем — в Санкт-Петербург, а оттуда пять человек, и тоже вместе с нашим тренером, переехали в Нижний Новгород. Это произошло в ноябре 2012 года, когда мне было 17 лет. Так я стала хоккеисткой СКИФа. К сожалению, в чемпионате России провела только одну игру — за «СКИФ-2», причём даже забила первой команде.
— Почему же только одну?
— Играть профессионально я не смогла из-за проблем с коленями. Перенесла две операции, после чего решила, что карьеру игрока нужно закончить.
— А как стали арбитром?
— Мой тренер Алексей Александрович Кокурин порекомендовал обратиться к Алексею Анатольевичу Зайцеву, что я и сделала. Он предложил мне пройти тест на знание хоккейных правил, потом пригласил на теоретические занятия, и довольно быстро я стала судить. С сезона 2014 — 2015 годов работаю на играх чемпионата России. Начинали мы с Настей Смирновой, отсудили все домашние игры «СКИФа» (приезжими были только главные арбитры). Кстати, сейчас в ЖХЛ четыре судьи из Нижнего Новгорода, ещё это Алина Морева и Дарья Карабанова. Все — лайнсмены.
— В январе 2017 года в Уфе вы судили первый в истории Матч звёзд ЖХЛ…
— Приглашение на него стало для меня большой честью. Согласно протоколу, на игре присутствовали 7210 зрителей — для женского хоккея потрясающее количество! После игры каждому арбитру вручили на память нелёгкую такую медаль — граммов семьсот. Предматчевое шоу, сама игра «Запада» с «Востоком» — всё было очень здорово. И конечно, будет очень здорово, если в январе 2019 года меня позовут на Матч звёзд второй раз.
Безусловно, я благодарна всем, кто поддерживал и верил в меня, в том числе родителям, которые по-прежнему живут в Якутии и в своё время не стали препятствовать моему увлечению хоккеем. Благодарна тем, кто второй раз признал меня лучшей в ЖХЛ. Буду стараться и дальше, чтобы по окончании следующего сезона снова получить эту награду. И уже скоро предстоит серьёзная подготовка: сбор в Новогорске начнётся 6 августа.
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