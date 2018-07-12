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Как в Хорватии сходили с ума после выхода сборной в финал ЧМ
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Как в Хорватии сходили с ума после выхода сборной в финал ЧМ 

SPORT24.ru 7 часов назад
Фото: SPORT24.ru
Вечеринка в Загребе
«Я посвящаю победу всем нашим болельщикам. Не только тем, кто добрался до России, но и тем, кто переживал за сборную на родине», — сказал после победы над Англией в полуфинале ЧМ главный тренер Хорватии Златко Далич.
И правильно — как не благодарить таких людей? В загребской фан-зоне, на площади Йосипа Елачича, вчера творилось настоящее безумие. Хорватские болельщики ждали всю жизнь, чтобы отметить выход в финал чемпионата мира. Как следует отметить.
Кто-то очень удачно поселился в Загребе…Как же круто хорваты поют. А вот и реакция загребской фан-зоны (и несчастной лондонской) на гол Манджукича. И на финальный свисток Чакира. Хорватия — в финале ЧМ!Безмятежный и счастливый Загреб сегодня днемНапоследок аж 16 минут празднований в загребской фан-зоне — от финального свистка до абсолютного счастья.
Празднуют все. Даже политики
Никто не остался в стороне от главной победы в истории Хорватии. Сегодня даже члены правительства страны надели футболки сборной. Не свои обычные, унылые пиджаки и костюмы, а именно майки Хорватии. Майки, в которых так потрясающе играют Модрич и Ко.
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, заседавший сегодня в нужном одеянии, вчера был на матче. А до него успел посетить московскую фан-зону.
У Манджукича яйца как у быка
Это главное, что мы узнали после триумфа хорватов. Давор Шукер в 98-м забивал в полуфинале Франции, но тогда «шашечные» все равно в финал не вышли. Вчера вышли, а Шукер ныне работает президентом Хорватского футбольного союза. И неординарно хвалит Марио Манджукича.
«У Манджукича яйца, как у быков на улицах Памплоны. Мы были лучше англичан и заслужили выйти в финал. Кстати, еще скажу про Модрича: он обязан получить приз лучшему игроку ЧМ-2018. Никто не заслуживает эту награду так, как Лука».
Страшно представить, с кем сравнит Модрича Шукер, если Хорватия выиграет ЧМ в России.
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