Как в Хорватии сходили с ума после выхода сборной в финал ЧМ

Вечеринка в Загребе

«Я посвящаю победу всем нашим болельщикам. Не только тем, кто добрался до России, но и тем, кто переживал за сборную на родине», — сказал после победы над Англией в полуфинале ЧМ главный тренер Хорватии Златко Далич

И правильно — как не благодарить таких людей? В загребской фан-зоне, на площади Йосипа Елачича, вчера творилось настоящее безумие. Хорватские болельщики ждали всю жизнь, чтобы отметить выход в финал чемпионата мира. Как следует отметить.

Кто-то очень удачно поселился в Загребе…Как же круто хорваты поют. А вот и реакция загребской фан-зоны (и несчастной лондонской) на гол Манджукича. И на финальный свисток Чакира. Хорватия — в финале ЧМ!Безмятежный и счастливый Загреб сегодня днемНапоследок аж 16 минут празднований в загребской фан-зоне — от финального свистка до абсолютного счастья.

Празднуют все. Даже политики

Никто не остался в стороне от главной победы в истории Хорватии. Сегодня даже члены правительства страны надели футболки сборной. Не свои обычные, унылые пиджаки и костюмы, а именно майки Хорватии. Майки, в которых так потрясающе играют Модрич и Ко.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович , заседавший сегодня в нужном одеянии, вчера был на матче. А до него успел посетить московскую фан-зону.

Манджукича яйца как у быка

Это главное, что мы узнали после триумфа хорватов. Давор Шукер в 98-м забивал в полуфинале Франции, но тогда «шашечные» все равно в финал не вышли. Вчера вышли, а Шукер ныне работает президентом Хорватского футбольного союза. И неординарно хвалит Марио Манджукича.

«У Манджукича яйца, как у быков на улицах Памплоны. Мы были лучше англичан и заслужили выйти в финал. Кстати, еще скажу про Модрича: он обязан получить приз лучшему игроку ЧМ-2018. Никто не заслуживает эту награду так, как Лука».

Страшно представить, с кем сравнит Модрича Шукер, если Хорватия выиграет ЧМ в России.