Нижний Новгород ушел под воду

Cильный ливень прошел в Нижнем Новгороде вечером 17 июля. Затопило улицы и подземные переходы. Коммунальные службы пытаются справиться с последствиями ненастья.

Нижегородцы выкладывают кадры с последствиями ливня в социальных сетях. «Нижний Новгород превратился в сплошное озеро. Как всегда. Впрочем, ничего нового», — написал в Instagram местный житель.

Ездить на автомобилях в некоторых местах стало опасно — из-за высокого уровня воды не видно дорогу.

Один из нижегородцев рассказал о наболевшем во «ВКонтакте» и объяснил, что в городе большие проблемы с ливневой канализацией. Из-за этого каждый сильный ливень заканчивается наводнением.

«Накипело… Город тонет. Жители города, особенно нижней его части, хорошо знают, что во время половодья или после сильного дождя Нижний Новгород начинает напоминать Венецию. А все потому, что ливневая канализация или не работает в полную силу, потому что забита мусором, или же ее просто нет. Прокладка этих коммуникаций стоит немалых средств, но делать это необходимо», — написал он.

Такая погода, по мнению метеорологов, продлится в Нижнем Новгороде до конца недели.

Дождливая погода установилась в нескольких городах центральной России. В Волгограде 16 июля был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с ливнем. Днем ранее выпала полуторамесячная норма осадков.