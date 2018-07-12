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Джереми Кларксон — хорватам: «Вы были лучше нас. И ваш президент лучше выглядит»
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Джереми Кларксон — хорватам: «Вы были лучше нас. И ваш президент лучше выглядит» 

Спорт-Экспресс 7 часов назад
Известный британский телеведущий Джереми Кларксон в Твиттере поздравил сборную Хорватии с выходом в финал чемпионата мира. В 1/2 финала «шашечные» обыграли Англию (2:1. — доп. время).
"Хорошо сыграно, Хорватия, — написал Кларксон. — Вы были лучше нас. И ваш президент лучше выглядит".
Президентом Хорватии является 50-летняя Колинда Грабар-Китарович, премьер-министром Великобритании — 61-летняя Тереза Мэй.
Well done Croatia. You were better than us. And your president is better looking
— Jeremy Clarkson (@JeremyClarkson) 11 июля 2018 г.
Хорватия — Англия
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