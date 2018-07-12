Нижегородские поисковики ищут родственников пятерых солдат

Нижегородские поисковики ищут родственников пятерых солдатБойцы-горьковчане числились пропавшими без вести, но теперь их судьба стала известна. Останки солдат подняли в июне-июле в Тверской, Тульской, Брянской областях и в Балорусскии. Об этом сообщает Нижегородская областная поисковая организация «Курган».

Оказалось, что трое из них были призваны из Горького, один из Дзержинска и ещё один из Шахунского района. Александр Яворский, 1916 года рождения, был родом из Киева, но на войну ушёл из Горького, призывался Свердловским райвоенкоматом. Останки бойца поисковики подняли в Тверской области, опознали по хорошо сохранившейся записке из медальона.

В Книге памяти Нижегородской области информации о солдате нет. По архивам поисковики выяснили, что Яворский был убит в декабре 1942 года. Теперь известно, где. По медальону опознали и Василия Торопова. Останки солдата подняли в Тульской области. Он был убит в декабре 1941-го. Торопову было 37 лет. На фронт он ушёл из деревни Хмелевка Шахунского района Горьковской области. Найденная посковиками медаль «За боевые заслуги» помогла установить личность другого погибшего солдата — Ивана Гусева . Останки подняли также в Тульской области. Красноармеец был 1916 года рождения, на войну ушёл из Дзержинска, где жил с женой Марией. В Книге памяти Нижегородской области сведений о нём нет. Нашли останки бойца в Белоруссии, в Могилёвской области.

В другом случае помог знак «Отличнику дальстроевцу». По его номеру поисковики установили личность погибшего солдата, останки которого подняли в Брянской области: Василий Лавров , 1906 года рождения. Он жил в Автозаводском районе Горького, в посёлке Стахановский, с женой Анастасией Фёдоровной и тремя детьми — Васей, Ниной и Толей. Лавров числился пропавшим без вести с декабря 1941 года. Теперь известно, где он погиб. По именной вещи, то есть подписанной, установили личность погибшего Павла Рохлина, 1910 года рождения. Он также жил на Автозаводе, в Соцгороде, по улице Красноармейской,

с женой Татьяной. По Книге памяти — пропал без вести. Останки бойца подняли в Тульской области.

Теперь поисковики ищут родных погибших защитников Родины.