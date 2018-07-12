Депутата-главу «Костромагорстроя» грозят исключить из «Единой России» за долги

Руководителя предприятия «Костромагорстрой», депутата облдумы Евгения Нагорова грозят исключить из партии «Единая Россия» , узнал KOSTROMA.TODAY. Ранее партию критиковали за то, что те не пытаются публично воздействовать на депутата.

Напомним, у строительного холдинга — огромная задолженность по выплате зарплаты. Возмущенные люди устраивают митинги и пикеты, в ситуацию вмешались областные власти. Против руководителей «Костромагорстроя» уже возбуждено 8 уголовных дел.

К 1 июня предприятие погасило около 21 миллиона рублей. Сейчас, по информации руководства, осталось еще около 9 миллионов,

Сегодня высказаться решило и региональное отделение партии «Единая Россия», членом которого является Евгений Нагоров. Если вопрос с долгами не будет решен, заявили в партии, речь пойдет об исключении предпринимателя. Отметим, что для единороссов Костромской области — это резкое заявление, из партии публично никого не исключали очень давно.

«Предприятие серьезный и крупный налогоплательщик и работодатель региона. Много было встреч, много было обещаний, я думаю, что край наступил. Если люди пошли на крайние меры выражения своего мнения через голодовку, я так понимаю, у них не осталось другого способа донести до общества свою боль, страдания, нарушения прав. Евгений Геннадьевич — член партии. Думаю, что у него достаточно ресурсов для решения ситуации. Нам нужен конкретный срок, когда нарушенные права людей будут восстановлены», — заявил заместитель председателя облдумы Иван БОГДАНОВ

Сам Евгений Нагоров заверил коллег, что к 15-20 сентября вопрос будет снят.

Напомним, проблемы у «Костромагорстроя» возникли в 2016 г. Их связывают с падением спроса на жилье и общей ситуацией в строительной отрасли.