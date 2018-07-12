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Ежи Бржечек возглавил сборную Польши по футболу
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Ежи Бржечек возглавил сборную Польши по футболу 

ТАСС 7 часов назад
Фото: LiveSport.Ru
ВАРШАВА, 12 июля. /ТАСС/. Ежи Бржечек назначен главным тренером сборной Польши по футболу. Об этом сообщает пресс— служба Польского футбольного союза.
Срок контракта с 47-летним специалистом не разглашается. Последним местом работы Бржечека была «Висла» из Плоцка.
Бржечек провел 42 матча в составе сборной Польши, в которых забил 4 мяча. В составе олимпийской команды он стал серебряным призером Олимпиады 1992 года в Барселоне.
Ранее Польский футбольный союз принял решение не продлевать контракт с главным тренером национальной сборной Адамом Навалкой после неудачного выступления на чемпионате мира в России. Контракт Навалки истек 30 июля.
Сборная Польши заняла последнее место в группе Н на чемпионате мира, набрав три очка, и не сумела выйти в 1/8 финала. Поляки проиграли сенегальцам (1:2) и колумбийцам (0:3) и выиграли у японцев (1:0).
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