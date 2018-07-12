Кавказ готовится к футбольной лихорадке

СТАВРОПОЛЬ, 12 июля. / ТАСС /. Яркое выступление российской сборной на первом в истории страны домашнем чемпионате мира по футболу, на котором хозяева сумели пройти в четвертьфинал, приведет в футбольные школы многих детей на Северном Кавказе, считают опрошенные ТАСС эксперты и чиновники. Кроме того, уверены они, созданная к чемпионату футбольная инфраструктура в СКФО, где размещались сборные Египта и Нигерии, будет использоваться для развития и популяризации спорта.

Футбольный чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля. Матчи уже завершились в Сочи, Казани, Саранске, Волгограде, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. В Москве на стадионе «Лужники» 15 июля пройдет финал первенства.

Футбольная атмосфера

Атмосфера чемпионата не могла не затронуть даже те регионы, где игры не проводились. Чтобы поддержать родную сборную, на Кавказе болельщики собирались и в крупных городах, и в небольших аулах. Особенно поддерживали земляков: в Северной Осетии — главного тренера команды Станислава Черчесова и полузащитника Алана Дзагоева , а в Ставрополе — защитника Илью Кутепова

"Стоит отметить выступление нашего земляка, который показал класс на матче с Хорватией, да и на прежних тоже. Верю, что его пример вдохновит многих ставропольских мальчишек начать свой путь в профессиональном футболе и — пройти в национальную сборную", — отметил в своем аккаунте в Instagram губернатор Ставрополья Владимир Владимиров

Для Чечни стал праздником приезд сборной Египта, которая тренировалась на «Ахмат Арене» в Грозном. Лидер сборной Мохаммед Салах не смог участвовать в открытой тренировке сборной из-за травмы, но все равно вышел к болельщикам, чтобы поприветствовать их и поблагодарить за поддержку. В ответ любители футбола подготовили сюрприз и для самого Салаха — 15 июня ему исполнилось 26 лет, и в честь этой даты чеченские болельщики подарили форварду торт.

Ставропольский край, принимавший сборную Нигерии, также в этом чемпионате поддерживал две команды — российскую и нигерийскую. Сборная тренировалась на базе в Ессентуках, но в один из дней команда вызвала ажиотаж, появившись в городе, футболисты устроили пробежку вокруг городского озера. Конечно же, отдыхавшие на пляже местные жители не могли не заметить «супер-орлов», и фотографии африканских спортсменов вместе с восторженными отзывами о команде мгновенно разлетелись по соцсетям.

Арены и базы

Масштабная инфраструктурная подготовка к чемпионату затронула два региона на Северном Кавказе — Ставрополье и Чечню. В Грозном была введена в строй новая гостиница, проведена реконструкция «Ахмат Арены» — домашний стадион футбольного клуба «Ахмат». Покрытие арены заменили на новое, современное, обновили ворота и сетки. Уже в начале августа чеченские болельщики на обновленном стадионе увидят игру своей команды в рамках Российской футбольной премьер-лиги против красноярского «Енисея».

Футбольные связи региона с Египтом продолжатся и после чемпионата. На 16 июля в Александрии запланирован товарищеский матч между «Ахматом» и египетским Alassiouty. «Думаю, это еще одно подтверждение тому, что от Чеченской Республики [у египтян] остались самые лучшие воспоминания», — сказал журналистам региональный министр по национальной политике и внешним связям Джамбулат Умаров.

В Ставропольском крае перед подготовкой к чемпионату были построены пять тренировочных площадок в городах-курортах Кавказских Минеральных Вод. По данным краевого Минспорта, осенью к тренировкам на этих аренах приступят сотни юных футболистов, на каждой из площадок будут тренироваться по 250 начинающих спортсменов.

"Рассматривается вопрос передаче одной из площадок училищу олимпийского резерва. На базе есть стадион, административно-бытовой комплекс, бывшее общежитие техникума. Там может вести подготовку дублирующий состав ставропольской футбольной команды «Динамо», то есть молодые футболисты", — сообщил ТАСС министр физкультуры и спорта края Роман Марков

На Ставрополье отмечают, что прием команды из Нигерии может дать положительный эффект и в части туризма — вместе с командой в регион приехали болельщики, которые смогли ознакомиться с новой для себя культурой. Глава региона Владимир Владимиров после отъезда сборной выразил надежду, что болельщики и футболисты из Нигерии в будущем вернутся на Кавминводы уже в качестве туристов.

Личный пример

Эксперты отмечают, что не только атмосфера чемпионата, строительство и реконструкция спортивных объектов могут дать стимул роста популярности футбола в стране. Для юных спортсменов особенно было важно вживую увидеть игру своих кумиров. Несколько сотен юных футболистов Ставрополья получили билеты на матчи чемпионата от правительства края. Кроме того, и в Грозном, и в Ессентуках дети смогли увидеть открытые тренировки сборных Египта и Нигерии.

"Триста воспитанников футбольной академии «Рамзан» смогли посмотреть открытую тренировку сборной Египта в Грозном. Для них она стала наглядным примером, к чему нужно стремиться. Это большой стимул, чтобы расти, стараться на тренировках и в играх. Видели бы вы, как горели глаза мальчишек наблюдавших за тренировкой египтян. Без сомнения, приезд команды-участницы чемпионата мира по футболу будет способствовать дальнейшей популяризации этого вида спорта в нашей республике", — рассказал ТАСС тренер футбольной академии «Рамзан» Магомед Магомаев

О футболе говорят не только профессионалы и болельщики. «Интерес к футболу очень серьезно вырос. Очень много людей, которые раньше не обращали внимания на игру, заинтересовались ею, давали прогнозы на матчи. Выросло и информирование — все интересуются правилами, смотрят трансляции и записи, рассуждают о действиях судий», — пояснил ТАСС президент федерации футбола Ставропольского края Сергей Барабаш

В целом подготовка к чемпионату и высокий интерес к нему позволяют надеяться, что в 2018 году в детско-юношеские спортивные школы запишутся будущие звезды футбола. «Дети и так интересовались футболом, а сейчас еще больше. Кроме того, они посмотрели, как играют лучшие команды мира, будут тренироваться совершенно по-другому, тренерам будет работать чуть-чуть полегче», — считает Барабаш.