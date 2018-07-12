Великобритания гордится выступлением сборной Англии на ЧМ-2018

ТАСС , 12 июля. Выступление сборной Англии на чемпионате мира по футболу 2018 года в России вызывает гордость у Великобритании, несмотря на боль поражения в полуфинальном матче от команды Хорватии.

Сборная Англии под руководством главного тренера Гарета Саутгейта проиграла хорватам в дополнительное время (1:2). Встреча прошла в среду в московских «Лужниках».

"Не получилось на этот раз, но это было великое свершение, которое заставило страну испытать гордость", — написала премьер-министр Тереза Мэй в «Твиттере».

"Молодая команда Гарета Саутгейта отдала все, что могла, против Хорватии, и тысячи английских болельщиков выразили им в Москве искреннюю признательность после финального свистка, — отмечает газета The Times

"Мы выступили лучше, чем кто-либо от нас ожидал", — сказал 26-летний Олли Кларк, приехавший в Москву из Лондона. «Здесь была прекрасная атмосфера. Команда молодая и ее надо всячески поощрять», — подчеркнул он.

32-летняя финансист из Манчестера Доминик Лэмберт, смотревшая матч с английским флагом на большом экране в Каслфилде (Большой Манчестер), констатировала, что несмотря на поражение, «все испытали подъем, которому способствовала отличная солнечная погода». «У всех нас изменилось отношение к сборной, это стало такой важной переменой», — сказала она.

Саутгейт — недооцененный тренер

"Гарет Саутгейт, недооцененный менеджер, изменил отношение нации к своей футбольной команде, — считает газета The Daily Telegraph . — Любому, сомневающемуся в этом, достаточно подсчитать утром количество темно-синих жилетов на пассажирах лондонской «подземки», подобных тому, в каком руководил игрой команды Саутгейт. При этом большую часть матчей вы могли его и не заметить".

Перед встречей в среду с хорватами этот предмет гардероба, ставший символом успешного выступления англичан на ЧМ-2018, исчез, в частности, из торговой сети Marks&Spencer. Большим спросом жилеты пользовались и в магазинах этой компании в Москве. Теперь за жилет Саутгейта, как ожидается, развернется острая борьба между британскими музеями.

Между тем Музей Лондона намерен поместить его в экспозицию исторической одежды. «Жилеты появились в Лондоне в 1666 году и стали популярными благодаря королю Карлу II (1630-1685), — напоминает эксперт музея Беатрис Бехлен. — Сейчас уроженец Уотфорда Саутгейт возрождает лондонскую традицию».

На этом фоне отдельно стоит группа людей — букмекеров, которые вздохнули с облегчением после поражения англичан. Ведь им пришлось бы выплатить крупнейшую в британской истории ставок сумму в 150 млн фунтов стерлингов (почти 200 млн долларов) в том случае, если бы сборная Англии одержала победу на ЧМ-2018. Идеальным же для них сценарием стал бы выход англичан в финал, ничейный счет в основное время и их проигрыш в дополнительное.

Кстати, они уже призывают британцев делать ставки 6 к 1 на то, что наиболее популярным именем для мальчиков в будущем году станет Гарет.

В финале турнира в воскресенье встретятся сборные Франции и Хорватии, в субботу, в матче за третье место — команды Англии и Бельгии.