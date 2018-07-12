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Савкин сменил Главатских в окончательной заявке сборной РФ по современному пятиборью на ЧЕ
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Савкин сменил Главатских в окончательной заявке сборной РФ по современному пятиборью на ЧЕ 

ТАСС 4 часа назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Александр Савкин вошел в окончательную заявку сборной России по современному пятиборью на чемпионат Европы в Венгрии. Об этом сообщил ТАСС пресс-атташе Федерации современного пятиборья России Алексей Попов.
В предварительной заявке вместо Савкина значился Данила Главатских.
"В окончательный состав вместе с Савкиным на личный турнир вошли олимпийский чемпион Александр Лесун и Александр Лифанов", — сообщил Попов.
У женщин в личном турнире выступят Ульяна Баташова, Анна Буряк, Гульназ Губайдуллина, Анастасия Васильева. В мужскую эстафету заявлены Илья Фролов и Олег Наумов, в женскую — Екатерина Хураськина и Светлана Лебедева.
"В миксте будут выступать Людмила Тебекина и, скорее всего, Кирилл Беляков", — сказал собеседник ТАСС.
Чемпионат Европы пройдет с 17 по 23 июля в венгерском Секешфехерваре.
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