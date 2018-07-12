Савкин сменил Главатских в окончательной заявке сборной РФ по современному пятиборью на ЧЕ

Чемпионат Европы пройдет с 17 по 23 июля в венгерском Секешфехерваре.

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