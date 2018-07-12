Почти 100 тысяч ликующих болельщиков изображены на снимке, который представят в Красном Октябре 14 июля

Групповой фотопортрет почти 100 тысяч болельщиков в момент гола Дзюбы в ворота сборной Испании можно будет увидеть в Красном Октябре . Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на организаторов выставки.

«14 июля в 21:00 накануне финала чемпионата мира по футболу во внутреннем дворике Шоколадного цеха фабрики «Красный Октябрь» откроется новая глава фотоискусства — Галерея единственной фотографии. Впервые в истории на одной фотографии масштабом 3 м на 8 м будет представлен групповой фотопортрет почти 100 тыс. болельщиков фан-зоны на Воробьевых горах в момент ликования от гола Артема Дзюбы в ворота сборной Испании», — говорится в сообщении.