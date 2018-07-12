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Почти 100 тысяч ликующих болельщиков изображены на снимке, который представят в Красном Октябре 14 июля
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Почти 100 тысяч ликующих болельщиков изображены на снимке, который представят в Красном Октябре 14 июля 

Управа района Коньково 6 часов назад
Фото: Управа района Коньково
Групповой фотопортрет почти 100 тысяч болельщиков в момент гола Дзюбы в ворота сборной Испании можно будет увидеть в Красном Октябре. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на организаторов выставки.
«14 июля в 21:00 накануне финала чемпионата мира по футболу во внутреннем дворике Шоколадного цеха фабрики «Красный Октябрь» откроется новая глава фотоискусства — Галерея единственной фотографии. Впервые в истории на одной фотографии масштабом 3 м на 8 м будет представлен групповой фотопортрет почти 100 тыс. болельщиков фан-зоны на Воробьевых горах в момент ликования от гола Артема Дзюбы в ворота сборной Испании», — говорится в сообщении.
Авторами снимка, на котором ликуют почти 100 тысяч болельщиков, являются Алексей Харин и Андрей Цыганов. Примечательно, что изображение имеет такую детализацию, что каждый из 98 тысяч человек, кто в день игры между сборными Испании и России был в фан-зоне на Воробьевых горах, без труда найдет себя на снимке.
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