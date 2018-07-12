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Эксперт прокомментировал поражение сборной Англии в полуфинале ЧМ-2018
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Эксперт прокомментировал поражение сборной Англии в полуфинале ЧМ-2018 

RT на русском 4 часа назад
Фото: tele.ru
Политолог Армен Гаспарян прокомментировал поражение сборной Англии в полуфинале чемпионата мира по футболу 2018 года.
«Я не увидел толком британских болельщиков во время ЧМ. Приехали либо дети с мамами, либо пенсионеры. Как такового пассионарного британского болельщика мы не увидели», — заявил эксперт Пятому каналу.
По его словам, это сказалось на английской сборной, поскольку известно, что они лучше всего играют, когда болельщики гонят их вперёд.
Ещё одной причиной поражения Гаспарян назвал самоуверенность английских футболистов, поскольку все предвкушали финал Англия — Франция.
«И когда они на пятой минуте забили первый мяч, они подумали, что легко и непринуждённо доведут игру до победного конца», — пояснил эксперт.
Как отметил Гаспарян, футбол всегда наказывает подобного рода отношение к игре.
Ранее бывший капитан сборной Англии по футболу Джон Терри обратился к национальной команде после поражения в матче 1/2 финала.
Также телеканал «360» сообщал, что более миллиона человек посетили стадион «Фишт» и фан-зону в Сочи во время ЧМ-2018.
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