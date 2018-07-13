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Лебедев: День российского футбола? Это попытка отвлечь от пенсионной реформы
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Лебедев: День российского футбола? Это попытка отвлечь от пенсионной реформы 

Чемпионат.com 2 часа назад
Вице-спикер Госдумы РФ Игорь Лебедев прокомментировал предложение депутата фракции «Единая Россия» Дмитрия Белика установить в России новую праздничную дату 22 октября — День российского футбола.
«Мы поддерживаем идею об установление праздничной даты — День российского футбола, но саму дату ещё стоит обсудить. Предлагают день рождения Льва Яшина — 22 октября. Я согласен, что Лев Яшин — это великий игрок, который прославился на весь мир. Но дата его рождения к футболу почти не имеет отношения, ведь, когда он родился, никто не знал, что он станет великим игроком. Стоит выбрать более футбольную дату, например победу сборной СССР на Евро-1960 или победу на Олимпиаде-1988. Тут есть над чем подумать и что обсудить.
День российского футбола можно сделать, но, с другой стороны, нужно понимать, что в календаре памятных дат несколько десятков. Кто сможет назвать хотя бы три? Никто. Все помнят только праздники: Новый год, День победы и Рождество. Даже 12 июня людей остановите на улице — половина не скажет, что это за праздник, а вторая не сможет сказать название. Всё это попытка «Единой России» отвлечь общественность от пенсионной реформы. Все находятся в состояние эйфории от выступления сборной России и великолепно организованного чемпионата мира. Но о важных вещах забывать не стоит.
Вчера, когда я написал, что поддерживаю идею об установлении Дня российского футбола, мне в комментариях указали на один момент, и я сразу задумался. Академия Коноплёва находится на стадии банкротства и закрытия. Кому нужен День российского футбола, если одна из лучших академий на грани закрытия? Тут и правда стоит задуматься. Идея о Дне российского футбола — хорошая. Но когда это сделать, нужно сесть и подумать», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
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