Лебедев: День российского футбола? Это попытка отвлечь от пенсионной реформы

«Мы поддерживаем идею об установление праздничной даты — День российского футбола, но саму дату ещё стоит обсудить. Предлагают день рождения Льва Яшина — 22 октября. Я согласен, что Лев Яшин — это великий игрок, который прославился на весь мир. Но дата его рождения к футболу почти не имеет отношения, ведь, когда он родился, никто не знал, что он станет великим игроком. Стоит выбрать более футбольную дату, например победу сборной СССР на Евро-1960 или победу на Олимпиаде-1988. Тут есть над чем подумать и что обсудить.

День российского футбола можно сделать, но, с другой стороны, нужно понимать, что в календаре памятных дат несколько десятков. Кто сможет назвать хотя бы три? Никто. Все помнят только праздники: Новый год, День победы и Рождество. Даже 12 июня людей остановите на улице — половина не скажет, что это за праздник, а вторая не сможет сказать название. Всё это попытка «Единой России» отвлечь общественность от пенсионной реформы. Все находятся в состояние эйфории от выступления сборной России и великолепно организованного чемпионата мира. Но о важных вещах забывать не стоит.