Как «Сент-Луис Блюз» усилился в межсезонье

Новая жизнь «блюзменов».

«Блюзмены» начинают новую жизнь — об этом можно смело судить, глядя на то, как потрудился генеральный менеджер «Сент-Луиса» Дуг Армстронг нынешним летом. Команда, которая много лет подряд не могла реализовать собственный потенциал, наконец-то решилась на серьёзные перемены в своей кадровой стратегии. На протяжении 10 последних сезонов «музыкантам» не удавалось создать две боевые равноценные тройки нападения, которые могли бы делить между собой основную нагрузку по обеспечению коллектива набранными очками. Нынче этот пробел был ликвидирован, и эта мера может стать ключевой, чтобы статус «Сент-Луиса» наконец-то поменялся: теперь «блюзменам» по силам стать элитной командой с самыми амбициозными задачами.

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Армстронгу требовалась реабилитация за странный обмен Пола Штястны в концовке прошлого сезона, когда босс «музыкантов» неожиданно избавился от ведущего двустороннего центра команды, отправив того в «Виннипег». Центральная линия требовала мощного укрепления, и здесь генеральный менеджер «Блюз» сумел предпринять весьма заметные шаги. Приглашение центрфорварда «Торонто» Тайлера Бозака поможет «Сент-Луису» подтянуть игру на вбрасывании (12-е место в лиге), а также решит проблему диспетчера для крайних форвардов второго-третьего звена.

Что же до Райана О'Райлли , который был одним из главных персонажей рынка обменов, то он будет конкурировать с Брэйденом Шенном за позицию центра номер один и главного подносчика снарядов для лучшего снайпера «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко. Дополнительной помощью команде стало возвращение после серьёзной травмы «живчика» Робби Фаббри, который пропустил весь прошлый сезон, отыгравший удачный сезон в «Вегасе» Давид Перрон и универсал из «Эдмонтона» Патрик Марун довершили солидный список покупок. Суммарно О'Райлли, Перрон, Марун и Бозак набрали в прошедшем регулярном чемпионате 213 очков, а если добавить к их эффективности потенциал Фаббри, Роберта Томаса и Джордана Киру, то можно ожидать от «музыкантов» настоящего всплеска активности в атаке.

«Главный тренер Майк Йео известен тем, что постоянно смешивает сочетания в атаке, но в прошлом году ситуация была иной. Джейден Шварц , Брейден Шенн и Владимир Тарасенко зарекомендовали себя, как полноценное первое звено, но, поскольку Шварц пропустил 20 матчей из-за травмы, наставник часто разводил Шенна и Тарасенко по разным тройкам. Тот же Тарасенко мог сыграть намного лучше — он набрал 66 очков, что недостаточно для игрока с таким талантом. Он должен стать лидером и научиться справляться со своими разочарованиями, но, конечно, ему необходима квалифицированная поддержка партнёров. В предстоящем сезоне эта проблема будет решена, и 91-й номер «Сент-Луиса» наконец-то получит квалифицированную помощь вне зависимости от сочетаний и комбинаций», — отметил обозреватель ведущего городского издания St. Louis Post-Dispatch Джефф Гордон

Видео можно посмотреть на канале NHL Russia в YouTube.

Можно предположить, что Йео захочет сохранить связку Шенна и Шварца, но не устоит от соблазна проверить в деле сочетание Тарасенко и О'Райлли. Перрон, Марун, Фаббри и Александр Стин снимут давление с лидеров, и если обойдётся без травм, то тренера «Блюз» ждёт приятная головная боль при выделении достойного количества игрового времени всем своим лучшим нападающим.

Иван Барбашёв и «Настоящей загадкой выглядит Робби Фаббри, который много пропустил из-за травм. Если 22-летний форвард вернётся на тот уровень, который позволял ему набирать по 50 очков за сезон, то будет отличным дополнением к атаке «Сент-Луиса», поскольку его однолетний контракт выглядит крайне скромно. Кроме него, контрактный год даёт надежду и относительно прогресса Никиты Сошникова Клим Костин также должны сражаться за своё игровое время и помогать команде набирать очки», — добавил обозреватель The Hockey News Джаред Клинтон.

Свежий старт для Костина

От упомянутого чуть выше Клима Костина в нынешнем сезоне ждут прорыва. 31-й номер прошлогоднего драфта новичков провёл достойный регулярный чемпионат в АХЛ (6 голов, 22 передачи в 67 матчах), заслужив похвалу от тренерского штаба. «Прошлый год для него был не просто хорошим, а фантастическим. Он был одним из самых упорных наших игроков, он конкурировал в каждом эпизоде. Для 18-летнего парня даже удивительно, когда хоккеист не бросает единоборства, не отказывается ни от одной ситуации», — отметил директор «Сент-Луиса» по развитию игроков Тим Тейлор.

По правилам, европейским хоккеистам разрешено играть в АХЛ в более молодом возрасте, чем североамериканцам, поэтому Костин смог дебютировать за фарм-клуб в 19 лет. Статистика Клима может выглядеть достаточно скромной (28 очков), но не стоит забывать, что «Сан-Антонио», за который выступал россиянин, был также партнёром «Колорадо Эвеланш», а «блюзмены» имели лишь возможность отправить туда несколько «проспектов», которым не гарантировалось игровое время.

«Чувствовалось, что Костин мог бы показать больше, получить больше времени при розыгрыше численного преимущества. Но мы не могли контролировать команду на все сто процентов, поэтому просто наблюдали за ситуацией. В этом году всё будет по-другому, и те парни, на которых мы рассчитываем, получат свои полноценные минуты на льду. Клим хорошо стал понимать английскую речь, адаптировался, познакомился с другими парнями. Он хорошо вписался в команду, общался в раздевалке», — добавил Тейлор.

Видео можно посмотреть на канале NHL Russia в YouTube.

Как правило, хоккеисты, которые имеют за плечами полноценный сезон в АХЛ, не участвуют в лагере для молодых хоккеистов, но для Костина было сделано исключение. По словам того же Тейлора, форварду было необходимо общение с тренерским штабом, который ожидает, что Костин чуть меньше станет полагаться на индивидуальную игру.

«Каждый раз Клим пытался самостоятельно сделать слишком много. Когда у него была шайба, он старался что-то придумать, но это вполне понятно для 19-летнего парня. Я жду, что в сентябре он появится в основном тренинг-кемпе и сыграет солидно, в настоящий командный хоккей, который поможет ему и его партнёрам быть эффективными. Именно в этом и заключается умение и техника», — оценил Костина Майк Йео.