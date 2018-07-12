Акинфеев и Смолов заставили Дайнеко кричать

Встреча с эффектной популярной исполнительницей Викторией Дайнеко проходила в ресторане в самый разгар боя между Англией и Хорватией. Вдыхая дивные ароматы блюд из морепродуктов и наблюдая на экране за игрой футболистов, корреспондент News.Ru не мог не спросить певицу о ее фаворитах на Чемпионате мира.

— Виктория, какие эмоции у вас вызывает футбол?

— До начала Чемпионата, когда мне задавали вопрос, болельщица ли я, я отвечала, что нет. Но я очень люблю свою страну, поддерживаю во всем. Когда на Чемпионате мира играет моя страна, конечно же, я смотрю футбол!

— Видели исторический матч россиян с хорватами?

News.ru/Сергей Лантюхов

— Да, я кричала, сорвала голос, болела. Сейчас я тоже болею, у меня много друзей в Англии, я должна их поддержать. Получила колоссальное удовольствие от игры нашей сборной. От общего настроения в городе, везде. Такое большое дело привезли к нам в страну!

— Кого считаете лучшим футболистом?

— Мне нравятся как минимум два. Акинфеев и Дзюба. И еще Федор Смолов — молодец. Его очень обидно ругают везде, и несмотря на то, что женщины не должны заступаться за мужчин, я считаю, что он молодец и все сделал правильно. Наши ребята очень классные. В этом году, в этом Чемпионате они доказали всей стране, что мы должны ими гордиться. И я от души горжусь!

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