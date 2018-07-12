Минниханов получил звание почетного разведчика недр 

Президент РТ Рустам Минниханов удостоен звания почетного разведчика недр. Новый статус глава Татарстана получил в ходе нефтяного саммита-2018, сообщила пресс-служба администрации. Геологов отмечают званием «Почетный разведчик недр» за работу по открытию месторождений руд, а также природных ресурсов, полезных ископаемых. Звание было учреждено в 1976 году. Рустаму Минниханову знак отличия вручил замминистра энергетики РФ Павел Сорокин. Ранее президент РТ был отмечен, как почетный доктор КФУ. Однако от этого звания Минниханов пока отказался.