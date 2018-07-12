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Хорваты встретятся с французами на ЧМ спустя 20 лет. На этот раз — в финале
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Хорваты встретятся с французами на ЧМ спустя 20 лет. На этот раз — в финале 

360tv.ru 6 часов назад
Фото: 360tv.ru
В полуфинале ЧМ‐98 Хорватия уже играла с хозяевами тогдашнего мундиаля — французами. Встреча закончилась поражением балканской команды. Гол Шукера в начале второго тайма вывел «шахматных» вперед. Французы ответили дублем Тюрама и отправились громить Бразилию в финале. «360» узнал у эксперта, почему тот матч до сих пор помнят и что общего у нынешних и прошлых сборных.
Источник фото: «РИА Новости» / Алексей Никольский
ЧМ-98  Чемпионат мира 1998 года проходил во Франции. День полуфинального поединка стал, пожалуй, самым ярким в спортивной карьере защитника Лилиана Тюрама. На первой минуте второго тайма хорват Давор Шукер открыл счет. Но почти сразу француз сравнял его, а еще через 20 минут вывел команду вперед. Ни до, ни после этого случая Тюрам не забивал за национальную команду, а за оставшиеся 10 лет игровой карьеры забил всего один мяч.
Поединок завершился со счетом 2:1. В финале французы всухую обыграли бразильцев и взяли золото, а подопечные Мирослава Блажевича, расправившись с голландцами, получили утешительные бронзовые медали. Лучшим бомбардиром мундиаля стал забивший шесть мячей Давор Шукер, а самым надежным стражем ворот — Фабьен Бартез.
20 лет назад
Матч 20-летней давности, рассказал футбольный комментатор Станислав Рынкевич, до сих пор хорошо вспоминается из-за схожести амбиций команд нынешних и тех, что играли на ЧМ-98.
«Хорватская сборная не считается элитой в футбольном мире. И ее выходы в полуфиналы чемпионатов всегда становятся событием, у них такой шанс появляется нечасто. Тогда было «золотое поколение» в хорватской сборной. Сейчас в принципе тоже», — пояснил эксперт.
Хотя в нынешней команде звездных игроков меньше. Все говорят про Модрича, Ракитича, остальные игроки — уже другого класса. А в 98-м в сборной было меньше медийных звезд, но по именам состав был сильнее.
«Ну, а французов с той сборной роднит ставка на прагматичный футбол, игру «от печки». У них более-менее все хорошо в защите, но в нападении, как мне кажется, не весь потенциал реализуется, хотя есть яркие игроки. Единственное, сегодняшние французы немного моложе и неопытнее тех, кто играл на ЧМ-98», — добавил Рынкевич.
Шансы на победу
Несмотря на то, что французы считаются фаворитами, на протяжении плей-офф хорватам уже не впервой оказываться в роли андердога и при этом выигрывать, отметил комментатор. Да, французы потратили меньше сил во всех матчах плей-офф, у хорватов было меньше времени на подготовку и изнуряющее дополнительное время. Но они в этой ситуации постоянно и уже привыкли, что нужно играть дополнительное время, а откуда у них там появляются силы — непонятно.
«Меня пока во Франции смущает то, что они пока никак не заиграют в полную силу, на максимуме. Такое ощущение, что все это время они играли с запасом и старались отделаться малой кровью. Может, они выложат все свои козыри в финале. А может, сборная просто не может полностью реализовать свой потенциал. Погба и Гризманн могут играть гораздо лучше, но почему-то не получается», — пояснил эксперт.
Хорватская сборная — достаточно возрастная команда, а французы — одна из самых молодых на этом чемпионате. Но хотя и кажется, что Франция моложе и потратила больше времени на подготовку, хорватам не впервой на морально-волевых дотягивать матч до той стадии, когда и соперник устает.
«И если у них так развиты эти качества, то может, и в этот раз они вытянут. Неизвестно, как игра повернется. Но, предварительно, мне кажется, что французы лучше», — подытожил эксперт.
Неожиданный финал
Рынкевич рассказал, что на старте чемпионата даже не думал, что в финале встретятся Хорватия и Франция. По его мнению, мало было «таких пророков», которые могли бы это предугадать. Тем более, что впервые в истории ЧМ в полуфинале не было ни Бразилии, ни Германии, ни Аргентины.
«Я болел за другие сборные, а прогноз у меня был предельно пролетарский: Бразилия — Германия в финале. Во французов я не очень верил, мне казалось, им не хватит какой-то психологической стойкости. Но серьезных задач по ходу плей-офф им никто не поставил, им ни разу не пришлось отыгрываться. В хорватов, после победы над Аргентиной, я стал верить побольше, но все равно казалось, что команда может развалиться», — сказал он.
Им очень повезло с турнирной сеткой, добавил эксперт. Любая попавшая в ту часть команда могла бы дойти до финала, там не было какого-то явного фаворита, заключил Рынкевич.
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