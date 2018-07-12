ПАО «Оренбургнефть» поддерживает «активное долголетие» своих ветеранов

Так группа из 38 человек посетила курорт Оренбургской области — Соль-Илецк, вода озер которого по составу не уступает знаменитому Мертвому морю, а вместо песка здесь — соль. Ветераны побывали на соленом, родоновом озерах, прошли курс лечебных процедур (массаж, грязелечение, соляная шахта) и просто насладились солнцем и ласковым теплом этого чудесного места, которое дарит здоровье. Такие же поездки запланированы на июль и август.

Не остается без внимания и духовно-нравственная сфера жизни людей, посвятивших свою трудовую биографию развитию нефтяной отрасли региона. Группа ветеранов-нефтяников Бузулукского нефтяного района побывала в литературном музее-усадьбе Сергея Аксакова

Сотрудники музея провели интересную экскурсию по экспозиционным залам дома, в комнатах которого представлены вещи XVIII–XIX века, увидели восстановленные интерьеры комнат дедушки и бабушки писателя, а также родительской комнаты, буфетной, людской, детской, гостиной.

Не меньший интерес вызвала экскурсия по старинному парку, который заложил еще дед писателя — Степан Михайлович. Экскурсанты прошлись по липовой аллее, полюбовались «озером любви», заглянули в избушку чудища, сфотографировались в беседке, где любила отдыхать Мария Николаевна — мать писателя. Поездка оставила много положительных эмоций.

«Мы уверены, что нет на земле уголка красивее, чем наше Оренбуржье, — делится впечатлениями член Совета ветеранов Татьяна Кастерова. — К тому же, бывая в Аксаково, вновь и вновь испытываем гордость за наших талантливых земляков, за наше культурное наследие».

Стоит отметить, что впереди у ветеранов –нефтяников еще одно культурно-просветительское мероприятие — поездка в Самару. Там они посетят музейный комплекс «Радуга», совершат прогулку на теплоходе по Волге.

«Родное предприятие создает нам все условия для поддержания здоровья — духовного и физического, — говорят ветераны. — Например, зимой организуются выезды на лыжную базу, где можно покататься на лыжах и санках с горы, просто погулять по лесу. Мы участвуем в соревнованиях по лыжным гонкам, плаванию в отдельной возрастной группе, вместе с сотрудниками «Оренбургнефти» сдавали нормы ГТО, многие получили золотые и серебряные значки. Летом активно путешествуем, и это тоже помогает держать тонус».

Стоит отметить, что в рамках программы по поддержке ветеранов, Обществом в текущем году было приобретено 137 льготных путевок в санатории и профилактории.