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В ФК «Муром» приехал экс-игрок столичного «Спартака»
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В ФК «Муром» приехал экс-игрок столичного «Спартака» 

ТВ-МИГ 6 часов назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото пресс-службы ФК «Муром»
Профессиональные футбольные команды 33 региона — владимирское «Торпедо» и ФК «Муром» — продолжают удивлять болельщиков трансферными новостями. Как мы уже сообщали, обе наши команды поставили в новом сезоне задачу побороться за медали группы «Запад» второго дивизиона чемпионата России.
Как сообщила пресс-служба ФК «Муром», в команду включен новый футболист со «звездным» прошлым — 35-летний экс-игрок московского «Спартака» Дмитрий Кудряшов. Правда, за основной состав «красно-белых» Дмитрий отыграл всего один полноценный сезон (в 2002 году), но сразу стал любимцем болельщиков, забив 5 мячей.
За 20-летнюю карьеру футболиста, который в 16 лет играл за юношескую сборную России на чемпионате Европы 1999 года в Чехии, помотало по клубам. Он сменил 19 команд, причем не только российских, но и зарубежных — от французского «Сент-Этьена» до латвийской «Даугавы».
В «Муроме» Кудряшов будет исполнять функцию играющего тренера. В последние годы футболист заметно располнел (при росте 177 сантиметров он весит 90 килограммов), но фирменный разрезающий пас Кудряшова, конечно, остался при нем.
Готовится к сезону и владимирское «Торпедо». Вчера на выезде «черно-белые» сыграли последний контрольный матч перед началом сезона с ФК «Рязань», выступающем в группе «Центр» второго дивизиона. Владимирцы уверенно победили со счетом 2:0. Голами отметились Дмитрий Забродин и юный воспитанник владимирской СШОР Павел Бычков.
Первый тур чемпионата России во втором дивизионе стартует 18 июля. «Торпедо» на выезде сыграет с «Псковом-747», а «Муром» отправиться в гости к столичному клубу «Чертаново-2».
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