Росмолодежь хочет ввести награду за успехи в воспитании патриотизма

МОСКВА, 12 июля. / ТАСС /. Росмолодежь активно работает над учреждением в России награды за успехи в патриотическом воспитании молодежи. Об этом заявил в четверг на совещании в Совете Федерации глава ведомства Александр Бугаев

"Мы работаем над возвращением награды ведомственной или межведомственной либо в какой-то иной форме отличающей людей, добившихся успехов в патриотическом воспитании граждан", — сказал Бугаев.

"Это нужно, это важно, сейчас есть такая потребность. Я не берусь сказать по времени (когда награда будет введена — прим. ТАСС), но мы работаем активно с коллегами в этом направлении", — добавил он.

Бугаев уточнил, что речь идет об учреждении знака отличия.