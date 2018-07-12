В Воронежской области уверенный в успехе кандидат в губернаторы отказался от выборов 

Юрия Слепченко выдвигала «Казачья партия». На одного кандидата в губернаторы Воронежской области стало меньше — от выборов отказался уверенный в своём успехе адвокат Юрий Слепченко, выдвинутый «Казачьей партией». Об этом корреспонденту «Вести-Воронеж» сообщил сам Слепченко в четверг, 12 июля. Теперь на кресло главы региона претендуют семь человек. — Мне сказали, что мою кандидатуру муниципальные фильтры не пропустят, — объяснил Юрий Слепченко. Муниципальный фильтр — это процедура сбора подписей депутатов в поддержку кандидатов на должности глав регионов. Пока у кандидата не будет определённого числа подписей (в Воронежской области это минимум 265 и максимум 278), он не будет зарегистрирован на предстоящих выборах. Среди тех, кто будет отдавать свои подписи за возможного будущего кандидата, депутатов от «Казачьей партии» нет. Но есть и другие проблемы, отметил Слепченко. — Например, финансовая — на избирательную кампанию партия денег не выделяла. Но я готов был бы вложить и собственные средства, если бы это имело смысл, — сообщил адвокат. Слепченко напомнил, что в 2015 году, баллотируясь в Воронежскую гордуму, он вложил в кампанию 300 тыс. рублей, но это того стоило — кандидат получил голоса 32% избирателей. Впрочем, адвокат и сейчас не сомневается в своих способностях. — Уверен, что если бы участвовал в выборах, набрал не меньше 30% голосов. Моя кандидатура была бы хорошей альтернативой имеющимся. Но сейчас я продолжу заниматься своей деятельностью — адвокатской, преподавательской и общественной, –заключил Слепченко. Таким образом, теперь на кресло губернатора претендуют семь человек, выдвинутых партиями, — Олег Бурцев (ЛДПР), Николай Воронин (КПРФ), Александр Гусев («Единая Россия»), Виталий Климов («Справедливая Россия»), Аркадий Минаков («Родина»), Сергей Муштенко («Яблоко») и Игорь Перевезенцев («Партия Роста»). Екатерина Трещикова