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Газзаев: Россия имеет полное право учредить национальный День футбола
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Газзаев: Россия имеет полное право учредить национальный День футбола 

Парламентская газета 6 часов назад
Фото: Парламентская газета
Наша страна, обладая большой футбольной историей и проводя такое мероприятие, как чемпионат мира, имеет полное право учредить новый праздник — День российского футбола.
Об этом «Парламентской газете» заявил заместитель председателя думского Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Валерий Газзаев. Он прокомментировал внесение в Госдуму фракцией «Единая Россия» законопроекта об учреждении 22 октября (в день рождения великого вратаря Льва Яшина) нового праздника — Дня российского футбола.
«22 октября — это день рождения величайшего вратаря, спортсмена, патриота Льва Яшина. И потому отмечать в этот день праздник национального футбола было бы очень символично. Мы имеем полное право на этот праздник ещё и потому, что прекрасно проводим в РФ чемпионат мира — 2018», — сказал Газзаев.
Автором законопроекта выступил депутат Госдумы Дмитрий Белик, который напомнил, что первый раз в своей истории Россия в 2018 году стала страной — хозяйкой чемпионата мира по футболу, который впервые проведён в Восточной Европе.
«За всю историю мировых чемпионатов по футболу Россия в 2018 году впервые смогла выйти в плей-офф турнира. Страна была близка к тому, чтобы повторить успех сборной СССР 1966 года, когда советские футболисты заняли четвёртое место в мундиале», — отметил парламентарий.
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