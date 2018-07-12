Газзаев: Россия имеет полное право учредить национальный День футбола

Наша страна, обладая большой футбольной историей и проводя такое мероприятие, как чемпионат мира, имеет полное право учредить новый праздник — День российского футбола.

«22 октября — это день рождения величайшего вратаря, спортсмена, патриота Льва Яшина. И потому отмечать в этот день праздник национального футбола было бы очень символично. Мы имеем полное право на этот праздник ещё и потому, что прекрасно проводим в РФ чемпионат мира — 2018», — сказал Газзаев.

Автором законопроекта выступил депутат Госдумы Дмитрий Белик , который напомнил, что первый раз в своей истории Россия в 2018 году стала страной — хозяйкой чемпионата мира по футболу, который впервые проведён в Восточной Европе.

«За всю историю мировых чемпионатов по футболу Россия в 2018 году впервые смогла выйти в плей-офф турнира. Страна была близка к тому, чтобы повторить успех сборной СССР 1966 года, когда советские футболисты заняли четвёртое место в мундиале», — отметил парламентарий.